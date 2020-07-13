新冠肺炎｜7月7折如期推行　張宇人籲食肆推外賣優惠

本港新冠肺炎疫情反覆，今日新增52宗確診個案，部分為食肆的群組個案。立法會飲食界代表張宇人今日（13日）指，食肆晚市7月7折、8月8折的優惠計劃將如期於7月15日推行，但呼籲食肆改為外賣的形式。他亦重申市民的安全第一，將於適時考慮9月及10月是否延長計劃。

財政司司長上月聯同飲食業界代表公布，將於7月15日「史無前例」推出食肆晚市7月7折、8月8折的優惠計劃，以振興本港飲食業。當時立法會飲食界代表張宇人指，計劃有逾千間食肆參與，期望政府在派1萬元後，能為業界帶來350億的收入。

惟本港疫情於上星期急轉直下，張宇人今日（13日）表示，近日業界的生意額急跌一半，夜市及周末的生意下跌趨勢明顯。他向食肆呼籲推出外賣優惠，亦預期業界無法取得350億的收入，指「做到200億都好驚訝。」

食肆晚市7月7折、8月8折的優惠計劃，將如期於7月15日推行。（歐陽德浩攝）

他指，早前政府收緊限聚令至一枱八人，食肆將配合作出調整，如12人套餐改為8人套餐，市民可到主辦機構的網站，查閱食肆名單及優惠套餐詳情。

他亦重申市民的安全第一，呼籲食肆跟從「12項全能」的衞生措施。他亦表示「冇水晶球唔知將來會點」，將於適時考慮9月及10月是否延長計劃。