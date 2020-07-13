新冠肺炎｜立例規定搭車必須戴口罩　拒絕遵從最高罰款$5000

第三波新冠肺炎疫情爆發，特首林鄭月娥在今晚（13日）記者會上宣布，在法例599章《預防及控制疾病條例》下設多i項，規定所有乘坐公共交通工具的人笁，必須配戴口罩，的士和巴士司機可拒絕無戴口罩人士上車，毋須擔心被投訴拒載。違反人士會被檢控，最高處分罰款5,000元。新例由本周三（15日）凌晨生效。

特首林鄭月娥公布由周三起，乘搭車交通工具須戴口罩，違反最高罰款5,000元。（李澤彤攝）

司機拒絕無戴口罩人士上車不當拒載

政府公布全新規例 《預防及控制疾病條例599I章》，規定所有乘坐公共交通工具的市民必須配戴口罩，政府賦予清晰的法律權力，的士和巴士司機可拒絕無戴口罩人士上車，不需擔心被投訴拒載。規例已經行會通過，將會在本周三（15日）凌晨生效。

食物及衞生局局長陳肇始表示，不戴口罩對的士司機乘客造成風險，所以是次規管在交通工具必須配戴口罩。（李澤彤攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，今次社區爆發群組包括最少12名的士司機，亦都有確診者乘搭過的士，不戴口罩對司機乘客造成風險，所以是次規管在交通工具必須配戴口罩。

罰則方面，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青指出在599I章下，任何人登上公共交通工具，或身處港鐵已付車費區域等，必須一直配戴口罩。如不戴口罩，授權人士包括營運商、司機和警員均可拒絕有關人士進入地鐵區域或登上交通工具。

如有關人士不守規例，特別不遵從警員的要求，拒絕戴口罩或離開交通工具的話，在現時法例下最高罰款5,000元，屬於第二級罰款，無監禁罰則。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青指出在599I章下，如不戴口罩，授權人士包括營運商、司機和警員均可拒絕有關人士進入地鐵區域或登上交通工具。（李澤彤攝）

有關邊境的防疫措施，經行政會議通過的新規例第599H章，賦權食物及衞生局局長對港的交通工具施加要求，來港人士登機前不論是從出發地點或是中轉地點，必須出示病毒檢測呈陰性的證明，否則航空公司或船公司會受罰。

政府表示上周已堵塞部份邊境防疫措施的漏洞，包括要求機組人員和海員進行病毒檢測，以及要求菲律賓和印尼返港外傭要在酒店檢疫。