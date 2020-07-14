新冠肺炎｜許樹昌：限聚令比想像中辣　上班搭車風險高應在家工作

新冠肺炎疫情反彈，特首林鄭月娥昨日（13日）宣布周三（15日）起實施一系列新規例，涉關閉12個表列處所、市民乘搭交通工具必須戴口罩以及食肆在特定時段禁堂食等。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府昨晚推出的新防疫措施不少比他想象中更辣，上班搭車風險高，應在家工作，但政府不帶頭，企業未必會跟進。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府昨晚推出的新防疫措施不少比他想象中更辣，例如晚上6時後食肆不能堂食。不過他解釋，下午很難禁止食肆運作，因為上班人士也要吃飯，只是外賣未必處理到。

許指，收緊措施是好事，例如公共交通工具要強制帶口罩也是好事。他補充，香港本來95％至97％人有帶口罩，不過父親節後才有所放鬆。

許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府不帶頭在家工作 企業未必跟隨

許又提到，公務員因為要維持服務，所以安排彈性上班，不過相信政府不帶頭在家工作，其他企業未必敢跟隨。他解釋，相信不少辦公室都可以很乾淨，主要憂慮是上班時乘搭公共交通工具，接觸有機會很緊密。

暫無需要強制室內戴口罩

許樹昌指，原則上他認為若防疫措施要再加辣，應該是安排公務員不上班，但他認為公務員始終需要維持一定服務。他又認為，暫無需要強制室內戴口罩。

至於疫情何時受控？許分析指，由於病毒有潛伏期，要一至兩星期才有望整體數字回落。一旦疫情穩定，許樹昌建議，下次政府放寬措施時要更小心，例如食肆人數放寬措施，應有更嚴謹的人數限制。他表示，自己最擔心的傳染途徑是安老院舍。

許又指，早前被豁免檢疫的機組人員，現在也需要留下樣本；至於沒有證件來港者，他相信應立即遣返。

梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（14日）接受港台節目訪問指，政府最新的防疫措施方向正確，惟須視乎市民能否響應以渡過今次難關，倘未能大幅減少人流及控制疫情擴散，政府須在一周後考慮將防疫措施「加碼」。

梁子超續指，政府昨日公布的一系列防疫措施，是給予公眾一個明確信息，令市民得悉今次疫情嚴峻。而現時縮短堂食時間，是希望市面人流減少，盡量減低交叉感染風險。他表示，公務員未有實施在家工作，亦可考慮彈性上班時間以減少人流，且食肆亦須考慮加快外賣的服務，以免人流聚集在同一地方。

被問及最理想做法是否全民實施在家工作並一併禁止午市堂食，梁表示相關做法可以考慮，因病毒傳播速度非常快，倘未能減低市面人流，以及短時間控制疫情，多方面包括本港經濟以及民生均會受影響，認為政府應要對準力度。同時，亦要視乎市民能否響應措施，倘傳播未能控制，政府在一周後亦要考慮「加碼」防疫措施。

對於有建議全民檢測，梁子超解釋病毒檢測僅是「工具」，以阻止病毒傳播，並在病毒擴散前找出確診者，盡快將其隔離。倘社區存在活躍傳播，即使全民接受檢測，即時檢測結果呈現陰性，亦不代表將來日子不會發病。故他指，現時病毒傳播速度甚快，倘未能控制社區的人流移動，只會浪費社區資源，因「今次驗完、好多繼續發病」。

梁子超重申，因先讓有病徵及接觸史的人士優先接受檢測，盡快「撲熄」病源火頭，但他稱「現時日日都有新火頭，要減低社交活動，唔好『着火』」，方能盡早截斷火源。