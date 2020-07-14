新冠肺炎｜患者行蹤曝光　包括富東閣、燒肉牛蔵　另涉多個街市

本港正面臨第三波新型冠狀病毒肺炎疫情，今日（13日）單日增41宗本地感染個案，是自爆發疫症以來最高峰。 衞生防護中心晚上公布確診患者的最新行蹤，街市方面，有患者曾到觀塘瑞和街市政大廈、元朗大橋街市及屯門新墟街市等地。另外有多間食肆上榜，包括於瀝源的富東閣酒家、深水埗黃金商場的潮福蒸氣火鍋、現崇山商場的大自然素食、尖沙咀i-Square的燒肉牛蔵，以及新九龍廣場的名苑酒家。 此外，亦有患者到過深水埗區的龍慶堂，該處除了有中西醫診所，亦有提供紀念先人的牌位服務。

連日來新增多宗本地個案患者，行蹤遍布全港各區，衞生防護中心更新患者行蹤，觀塘的瑞和街市政大廈、元朗大橋街市、屯門新墟街市、深水埗北河街街市及熟食中心，以及黃大仙區的坪石邨街市均有患者到訪。

商場方面，個別患者曾到過彩虹的清水灣道8號匯八坊商場、將軍澳的TKO Gateway，以及觀塘的翠屏北商場。

五間餐廳被點名大清洗 一71歲女患者曾到過彬記及彩龍

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上點名，除了已有群組的彬記粥麵美食、新發茶餐廳及建榮飯堂外，新增5間餐廳或有群組爆發，已要求該些餐廳大清洗，亦呼籲市民特別留意。

晚上公布的名單顯示，慈雲山中心的百匯軒共有6宗個案患者到訪，分別是第1365、1393、1424、1425、1509及1515宗。

另一間被點名的彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，名單顯示第1361宗個案、71歲女患者曾到訪彩龍，但她同時亦是彬記粥麵的顧客，與兩個群組有關。

▼確診患者住所及行蹤一覽▼

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▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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慈雲山安老院附近增兩大廈有患者到訪

位於慈雲山蒲明里的港泰護老中心爆發疫情，鄰近的毓華街42號及58號分別有患者到訪。

另外第1513宗個案患者到過聖德肋撒醫院，而第1512宗個案患者則到過深水埗區龍慶堂，該處有診所服務，以及安置先人牌位服務。