新冠肺炎｜運動場、球場等周三起暫停開放　圖書館、博物館須閉門

新冠肺炎疫情反彈，港府今宣布收緊防疫措施及限聚令等，康文署則公布，將於本周三（15日）起暫停開放所有較早前重開的康樂和文化場地及設施，直至另行通告，包括運動場、草地球場、燒烤場及泳灘等；所有公共圖書館、自修室、博物館、表演場地和音樂事務處的音樂中心，亦將暫停開放，並同時取消本月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。 康文署表明，會繼續密切留意有關情況，並適時檢視安排。

康文署轄下多個戶外場地將於本周三暫停開放，包括運動場。(資料圖片)

戶外康樂場地及設施於本周三起暫停開放：

包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等。

所有室內體育設施於本周三起關閉：

包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等。



康文署轄下公園的靜態康樂設施，以及公園𥚃的戶外緩跑徑仍會維持開放：

包括大草坪及公園座椅等

位於康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機亦將暫停開放：

城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務

香港藝術館等多間博物館將於本周三起暫停開放。（資料圖片）

所有博物館、表演場地和音樂事務處的音樂中心將暫停開放：

表演場地的主要設施將不會早於7月底前開放；而博物館所有公眾節目暫停。



所有公共圖書館及其自修室將暫停開放：

所有設於圖書館和三個港鐵站的還書箱及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站亦會暫停提供服務。公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。

康文署亦將暫停處理所有陸上康體設施七月份的個人及團體預訂申請，而公眾游泳池七月份的團體預訂申請亦會暫停。至於露天劇場、免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，會繼續暫停，直至另行通告。



康文署表示，因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交到康文署各分區康樂事務辦事處的櫃枱或郵寄到各相關康樂場地。退款申請表格可在康文署網頁下載；因文化設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。康文署會繼續密切留意有關情況並適時檢視以上安排。