新冠肺炎｜有患者曾捐血　部份血小板已被伊院病人使用須隔離

香港紅十字會輸血服務中心今日（13日）接獲捐血者通知，指自己昨日確診感染新型冠狀肺炎病毒，並曾於7月5日於西九龍捐血中心捐血。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）透露，紅十字會輸血服務中心正在追蹤血液去向，暫時已知有一名伊利沙伯醫院的長期病患者，已接受其中一部分的血小板，醫院會安排該名病人入住隔離病房並繼續跟進，紅十字會亦會收回血包檢測。

香港紅十字會輸血服務中心今日接獲捐血者通知，其在昨日確診染上新型冠狀肺炎病毒，而這名捐血者曾在7月5日於西九龍捐血中心捐血。（資料圖片）

長期病患接受確診個案的血小板輸血 安排入住隔離病房

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，收到昨日確診病人通知，指曾在7月5日於西九龍捐血中心捐血。紅十字會輸血服務中心正在追蹤血液去向，暫時知道一名伊利沙伯醫院的病人，已接受其中一部分的血小板輸血，醫院會安排該名病人入住隔離病房並繼續跟進。劉表示，該名接受確診者血小板輸血的病人，本身有長期病患，接受輸血後暫時無不良反應。

劉家獻指，會對該名病人進行血液測試及鼻咽液測試。

一名伊利沙白醫院的病人已接受其中一部分的血小板輸血，醫院會安排該名病人入住隔離病房並跟進。（資料圖片）

確診者捐血當日同場有85人捐血 4名血站工作人員曾與確診患者接觸

劉家獻指，確診個案大約在7月5日下午3時至4時半到達血站，7月5日當日全日大約有85人曾經在西九龍捐血站捐血，下午1時後則大約有59人。當日西九龍捐血中心一共有14名工作人員，惟和確診個案接觸的只有4人。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人在7月5日捐血，而一直到7月9日才發病，故應該不是在傳染期內捐血。

劉家獻說，中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起，所有曾經離港人士，不論任何目的地，須在扺港當日起暫緩捐血28 日。而曾與確診個案有密切接觸的人士，亦需暫緩捐血28日。參考過去沙士和中東呼吸綜合症經驗，加上早前韓國都有確診者捐血的事件，認為經由血液傳染的可能性不大。

不過，他呼籲所有捐血人士，如有不適或28日內前往外地或曾接觸任何確診感染者，不應去捐血。若捐血後有不適發燒，肺炎，上呼吸道感染病徵，都應盡快聯絡捐血中心的人員。

感染及傳染病專科曾祈殷表示，如患者的病毒量高，血液內可能含有新型冠狀病毒。他引述一份外國文獻稱，少於一成患者的血液內含有病毒，但理論上新冠病毒能影響患者的血管，「有可能遊走到血液。」因此存在透過捐血傳播病毒的風險。他促請衞生防護中心追查接受輸血的涉事病人，並為該名新冠肺炎患者的血液包進行病毒檢測。他認為紅十字會應為所有捐血者安排病毒檢測，以免再有患者不慎捐血。