書展2020｜臨開幕煞停延期　業界損失慘重　或現中小型書商結業潮

疫情來襲，貿發局拖至香港書展開幕前兩天，昨日（13日）才急急宣布煞停延期。2020書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘批評，中小型書商每年約四、五成收入來自書展，貿發局未有及早通知展商，有書商已將書本運抵會展，並開始佈置場地，損失慘重，或現中小型書商結業潮。彭透露，多間參展商正組織網上書展及新書宣傳，希望彌補損失，期望政府推出措施支援業界渡過難關。

2020書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘形容書展延期對業界打擊甚大，或現中小型書商結業潮。（資料圖片／張浩維攝）

2020書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘在新城電台節目中表示，早有衛生專家勸喻不應舉辦書展，亦有參展商要求延期，貿發局應更早決定。他稱，貿發局宣布書展延期時，已有參展商將書本運抵會展，並佈置場地，現需另覓倉庫儲存書本，損失慘重。他形容書展延期對行業打擊甚大，或現中小型書商結業潮。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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有指書展將延期至9月甚至12月，彭志銘直言，疫情難料，書展能否成功舉辦仍屬未知之數。他透露多間參展商正組織網上書展及新書宣傳，希望彌補損失，期望政府支援業界渡過難關。

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書展參展商：延期影響大 未計儲倉料損失至少一至兩萬元

書展參展商之一、星夜出版經理謝文傑亦在港台節目表示，疫情下延遲書展是合理決定，較取消理想，屬「無辦法中的辦法」。惟貿發局早前曾堅持繼續舉辦的「口風」，令業界已為書展做好準備，延期對業界影響很大。

謝文傑舉例指，星夜出版已設計攤位、安排運輸及書展人手，昨日突接電郵通知稱書展要延期，料損失至少1萬至2萬元。他又說，出版界多在6、7月出新版新書，由於書本已印好，倉儲費難以估計，將繼續推出市面，轉為集中網上銷售。