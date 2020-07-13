家計會推新版性教育童書　網上書展推9折優惠

香港家庭計劃指導會今（13日）宣布推出全新版《德德家家幼兒性教育圖書系列》。家計會教育主任陳潔凌指，在疫情之下，孩子或會因長期網上授課，在網上過早接觸不健康的性資訊，家長應要對孩子從小進行性教育，避免孩子扭曲對性的認識，甚至在網上暴露個人私隱。陳潔凌又建議，家長在孩子上網時從旁指導，除避免孩子接觸不良資訊，亦可促進親子溝通。 家計會原訂於本周三（15日）書展舉行展覽，因應書展延期，家計會改推網上書展優惠，7月15日至21日在網店上購買圖書，可享9折。

家計會今宣布推出全新版《德德家家幼兒性教育圖書系列》。（黃穎津攝）

《德德家家幼兒性教育圖書系列》是由家計會教育組教育主任編製而成，圖書以3-6歲幼兒為對象，一套共有四冊，分別是《人體博物館》、《我從哪裏來？》、《男孩子女孩子》，以及《德德家家小戰士》。新版加入全新插圖、家長貼士，及加強「保護自己」內容。

孩子過早接觸網絡憂暴露私隱 性教育應從0歲開始

家計會資深教育主任陳潔凌表示，在疫情之下，小學生都要以網上形式授課，可能會讓孩子在接受性教育前，過早接觸一些性資訊，甚至扭曲對性的認識。陳潔凌強調，性教育必須要「由小做起，從0歲開始」，讓孩子先對性有正確認知。

陳潔凌亦留意到，隨網絡日益普及，小學生亦可成為Youtuber，但他們未必懂得保護自己，在不經意間暴露私隱。新版圖書加強「保護自己」內容，教導兒童自我保護意識。陳潔凌建議家長，在孩子上網時從旁指導，除避免孩子接觸不良資訊，亦可促進親子溝通。

避免性別定型 為孩子建立人際信心

另一教育主任周卉卉稱，新版圖書同時加入家長貼士，幫助家長理解重點、技巧、態度及注意事項等，如孩子面對因性別定型帶來的非議時，書中會提示家長要強調每個人都有自己獨特個性和特質組合。她亦提醒家長要為孩子建立人際信心，萬一遭遇性侵犯，才會有說出事實的勇氣，不會因此對人失去信心。

書展延期 家計會改推網上優惠

陳潔凌稱家計會是非牟利機構，參加書展本以宣傳為主要目標，因應書展延期，家計會會推出網上優惠，於7月15日至21日於家計會網店購買圖書，將享免運費及9折等優惠。