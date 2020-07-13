書展2020｜貿發局急煞停　書商哀號︰損失最少五位數

本港新冠肺炎第三波爆發，各界對於本周三（15日）將揭幕的香港書展應否如期舉行有爭議。主辦機構貿易發展局今日（13日）指，市民的健康是首要考慮，宣布書展、香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，三個展覽一併延期舉行。 消息公布後，由書商組成的「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘指貿發局朝夕令改，小型參展商處於被動的一方，無所適從。他亦批評政府從疫情開始至宣布延期，卻從來未曾與小型參展商會面。香港出版總會亦發表聲明指，除銷售損失外，不少出版社已投入開支，擔心血本無歸。

2019年書展。（張浩維攝）

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彭志銘得悉書展延期的消息後，認為貿發局朝夕令改，小型參展商處於被動的一方，無所適從。他又指，貿發局應在較早時間宣布延期，因書展原定於本周三15日舉行，書商現階段已聘請人手安排設置攤位、租車運送書籍、刊登廣告等；另亦有較大型的書商已印刷宣傳海報，聘請作家到港安排簽名會等，「啲費用加加埋埋係不能想像，損失最少五位數字係必然。」他透露，其營運的次文化堂亦損失五位數字，政府保留參展費資助︰「有好過冇啦。」

此外，他斥責政府以「佛系方式」處理疫情，憂慮今年書展未必能成功舉行。他亦批評政府當局聲稱「正與不同持份者緊密聯繋」，但從疫情開始至宣布延期，卻從來未曾與小型參展商會面，認為政府眼中的持份者僅有「三中商」代表的聯合出版集團。「政府從頭到尾都冇同我哋見過面，下一步要求係（當局）同我哋會面。」

香港出版總會︰出版社擔心血本無歸

香港出版總會今日亦發表聲明，指支持書展延期的決定，對政府保留參展費資助表示歡迎。總會指，不少企業期望書展可帶來銷售機會，可惜事與願違，在舉行前兩天才突然煞停，除銷售損失外，不少出版社已投入開支，擔心血本無歸。總會指，已支付費用包括搭建費、材料費、宣傳費、運輸費、為書展趕製圖書的額外費用等，今次情況是「雪上加霜」。