新冠肺炎｜袁國勇：檢疫漏洞致新一波疫情　零號患者或為的士司機

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，政府昨（13日）晚宣布收緊限聚措施，並規定市民乘搭公共交通工具時戴口罩。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（14日）午接受傳媒訪問時表示，相信新一波疫情因檢疫漏洞而起，零號個案可能是的士司機，於機場等地方接載患者後受感染，再把病毒傳入社區。他稱，倘政府新推出防疫措施有效，預料確診個案將在本周六開始「見頂」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午接受有線新聞訪問時指出，本港出現第三波疫情爆發，或因早前政府放寬邊境措施，容許特定人士豁免檢疫而造成漏洞。他估計，零號個案可能是的士司機，在機場等地方接載患者後受感染，然後光顧不同食肆，將病毒傳染給員工及顧客；病毒經交通工具蔓延至各區，變成社區大爆發。

袁國勇續稱，倘政府新推出的防疫措施有效，預料確診個案將在本周六，即首宗個案出現後約十日開始「見頂」。但若政府的措施無效，疫情便不會緩和。他又建議，政府應為所有有輕微病徵的病人進行病毒檢測，以便追蹤更多隱形患者。