逃犯條例｜學生藏3支綁打火機噴霧罐　官指有部署判入獄10個月

學生去年6月11日在上環被搜出3支綁有打火機的噴霧罐，他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，受審後被裁定罪成。辯方今（14日）在東區裁判法院指報告顯示被告不宜入勞教中心。裁判官鄭紀航指武器產生的火焰可達1.5米，並認為被告花功夫製成武器，屬有所部署，最終判處入獄10個月。

被告馬子樂（21歲，學生）被裁定於去年6月11日在上環信德中心地下的7-Eleven便利店附近的公眾地方，藏有3支噴霧罐，每支均有膠紙黏上一個打火機。

被告馬子樂被裁定管有攻擊性武器罪成，被判入獄10個月。(資料圖片)

求情望能判監14天

辯方大律師許卓倫引述勞教報告求情，指被告知錯，他以往會兼職幫補家計，有餐廳東主表示願意給予機會，再次聘請被告。辯方明白因應控罪及被告的年齡，法庭判刑的選擇不多，報告指被告不宜入勞教中心，故只能判處監禁。

許大狀稱被告已還柙兩周，冀法庭酌情判處入獄14天；而根據《罪犯自新條例》，被告若被判囚少於3個月，便可視為無案底。他再呈上由被告及其家人師長撰寫的求情信，透露被告表示悔疚，其他人則形容被告上進及樂於助人，對案件感到愕然。

官指有部署及持續使用

鄭官判刑時，提到報告指不宜判勞教中心，故監禁是唯一選擇。他重申涉案武器產生的火焰可達1.5米，並認為被告花功夫將打火機綁上噴霧罐，可見是有所部署、有意持續使用。他又指法庭不能忽視物品落入他人手中衍生的危險，遂以監禁1年作量刑起點。法庭考慮到被告初犯及辯方呈上的求情信，減刑2個月，最終判監10個月。

案件編號：ESCC2410/2019