新冠肺炎｜增40宗本地個案　逾半源頭未明　樂富老人院女院友中招

新冠肺炎疫情爆發第三波，本港今日（14日）新增48宗確診個案，40宗為本地感染個案，其中24宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，慈雲山翠河餐廳、溫莎餐廳，以及上環聚點坊再有人確診；北河街街市及慈雲山街市均有檔販染疫。 此外，樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院一名77歲女院友，曾與患者同住伊利沙伯醫院病房，今日亦確診。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增48宗確診個案，其中40宗為本地感染個案，有24宗個案未能找到源頭。

慈雲山翠河及溫莎、上環聚點坊群組再擴大

當中有16宗確診個案與之前的個案相關，部份餐廳群組繼續擴大。第1531宗個案曾到慈雲山翠河餐廳，其父母及兄長早前已確診；早前確診收銀員、第1519宗個案的丈夫及女兒均確診，分別是第1551及1552宗個案，該群組累計已有12人確診。

第1550宗個案是上環聚點坊老闆，該群組已有4人確診。第1567及1569宗個案均是慈雲山溫莎餐廳廚師，分別是62歲女子和33歲歲男子，而第1534宗個案是72歲男子，是溫莎餐廳的侍應，該餐廳最少已有五人確診。

第1532宗個案是54歲男子，曾與第1430宗個案一起「打邊爐」，入住檢疫中心期間發燒。

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威院清潔女工、伊院女院友確診

慈雲山港泰護老中心再有一名86歲男院友確診，他是第1560宗個案，於7月13日開始發燒、氣促，其後確診。

醫院方面，第1536宗個案是65歲女子，在威爾斯親王醫院任職清潔女工，其丈夫是兼職的士司機，早前已確診。

而第1563宗個案是伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院的77歲女院友，患有糖尿病和高血壓。她於6月28日入住伊利沙伯醫院，7月2日出院半日回到護老院，隨即再入院，到12日曾和確診病人，即第1513宗個案共處同一病房。她於12日晚上被送佛教醫院並接受檢測，結果一度呈陰性。張竹君稱，她在老人院逗留的時間短，但會派員到護老院了解情況。

北河街街市、慈雲山街市檔販染疫

有24宗本地個案的感染源頭未明。牛池灣彩雲邨長波樓有兩夫婦確診，妻子在彩虹匯八坊大家樂工作。而元朗廣場一名男顧客服務員確診。

入境處總部有兩名員工感染，一名38歲男員工確診，一名居於粉嶺的女員工初步確診，二人於同層上班，甚少交流。女員工的72歲母親已確診，是第1569宗個案。

九龍彩雲邨伴月樓基督教靈實協會庇護工場一名27歲男員工確診，他於7月8日最後上班，11日開始感到不適。

北河街街市一名室內檔販及慈雲山街市一名菜販均確診，分別是第1557及1570宗個案。第1558宗個案居於西貢，常到北河街街市，未知曾否光顧確診檔販。 衞生署已在涉事地點進行大清洗，以及在附近派發樣本樽。

慈雲山三屋邨再有住戶確診

另外，慈雲山慈樂邨、慈正邨和慈康邨邨均有一名居民確診。葵涌石蔭東邨一名83歲女子老婦確診，是第1543宗個案，平時常在樓下行逛。屯門寶田邨一名62歲男子亦確診，是第1546宗個案，平日會到附近用膳。