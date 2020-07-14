新冠肺炎｜樂富護老院女院友確診　院友家屬批政府未派樣本樽

本港新冠肺炎疫情持續擴散，新增48宗確診個案，其中一位是樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院一名77歲女院友。有院友家屬形容護老院過往衛生環境不錯，男女院友住宿分隔；院內亦設有指定空間作隔離之用。不過當局至今仍未到護老院派發深喉唾液樣本瓶，他批評，倘未能盡早為院友做病毒檢測，恐增加院內大爆發風險。

本港今日新增48宗新型冠狀病毒確診個案，其中一位是樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院77歲女院友。（張浩維攝）

本身是樂富邨居民的梁先生，因應護老院有人染疫消息，今日傍晚特意到護老院觀察。他說，他93歲父親亦為該院院友，由於有所憂慮，希望了解實地情況。梁形容，護老院過往衛生環境不錯，男院友及女院友的居住區域分隔；曾入住醫院的院友回到護老院後，需要在指定空間居住數日，才能返回原本宿位。

不過當局至今仍未到護老院派發深喉唾液樣本瓶，梁先生對此感到十分不滿，他認為會增加院內大爆發風險，錯失控制疫情的良機。他又認為，最大隱憂是護老院員工，他們下班後若能離開院舍，就有機會導致社區爆發，甚至會傳染員工家人，促請當局盡快安排病毒檢測及採取隔離措施。

梁先生在傍晚6時許收到院方通知，內容指該名確診院友是在留院期間感染，暫時會按衞生防護中心指示跟進安排，呼籲家屬無需過分擔心。他補充，現時院舍不容許家屬探訪及送飯。

有街坊指，其父居於涉事樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，形容院舍過往衛生環境不錯。（張浩維攝）

新確診的伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院的77歲女院友，患有糖尿病和高血壓。她於6月28日入住伊利沙伯醫院，7月2日出院半日返回護老院，隨即再入院。於7月12日曾與第1513宗確診個案，共處同一病房。事主於12日在佛教醫院接受檢測，結果一度呈陰性。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼