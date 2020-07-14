新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院心臟科病人中招　拉低口罩打噴嚏護士要檢疫

本地第三波疫情爆發，今天（14日）新增48宗新冠肺炎確診個案，其中40宗屬本地個案，16宗與之前個案相關， 24宗源頭不明。 瑪嘉烈醫院有一名77歲心臟科女病人確診，是第1543宗個案，同一病格的14名病人及一名急症室護士被列為密切接觸者。醫管局指，該名病人曾拉低口罩並打噴嚏，一名護士曾被飛沫噴到臉上，該護士暫時對新冠病毒檢測呈陰性，須往檢疫中心隔離。 另威爾斯親王醫院一名外判清潔員工正式確診。昨天有確診病人曾經輸血，其血小板提供予一名伊利沙伯醫院病人，目前沒有不良反應，病毒檢測呈陰性。

一名患者在瑪嘉烈醫院接受「通波仔」手術後，被驗出確診新冠肺炎。（資料圖片 / 黃永俊攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，瑪嘉烈醫院有心臟科病人確診新型冠狀病毒。

該名病人本月9日入院接受心臟血管造影檢查，翌日出院。本月11日開始感到不適，出現上呼吸病徵包括咳嗽和流鼻水，到北葵涌普通科門診診所求診。病人翌日發燒，再去瑪嘉烈醫院急症室求醫，深喉唾液檢測呈陽性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，瑪嘉烈醫院有心臟科病人確診新型冠狀病毒。（盧翊銘攝）

護士被飛沫噴中

曾經在急症室病房和確診者同一病格的14名病人，被列為密切接觸者，需要檢疫觀察，當中6人已經出院，8人入住隔離病房。

一名急症室護士亦都被列為密切接觸者。該名護士被確診者拉低口罩打噴嚏時的飛沫噴到臉上，護士當時只有戴口罩，但未有全副防護裝備，護士暫時對新冠病毒檢測呈陰性，需要入住檢疫中心。

威院80人要檢測 正等候結果

另外早前初步確診的威爾斯親王醫院一名外判清潔員工已確診，是第1536宗個案，她工作時沒有直接接觸病人，已經安排80名員工進行病毒測試，正等候結果。

昨天確診病人曾經在西九龍捐血中心輸血，其血小板提供予一名伊利沙伯醫院病人，目前受捐病人沒有不良反應，病毒檢測呈陰性。

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