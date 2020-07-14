新冠肺炎｜與患者同住伊院病房　老婦今確診　未知是否涉院內傳播

本港新冠肺炎疫情嚴重，今日（14日）再新增48宗確診個案。一名曾入住伊利沙伯醫院普通病房的92歲患者昨日確診，入住同一病房，在確診者對面病床的77歲老婦，今日亦同樣確診。 新確診老婦在確診前，曾入住伊利沙伯醫院、佛教醫院，亦為樂富「 伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院」住客。目前4名佛教醫院病人須接受隔離觀察，涉事護老院院友亦須接受病毒測試。 至於個案是否涉及醫院的院內傳播，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻強調，現時暫未能肯定老婦感染源頭，傳染病科及微生物學醫生，正落場了解情況。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（盧翊銘攝）

涉事病人是77歲老婦（#1563），現為樂富「 伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院」住客。

患者曾於6月28日跌倒，被送到伊利沙伯醫院，7月2日出院。當日於護老院逗留約半日後，晚上又因血壓高，再次被送到伊利沙伯醫院。後來因情況受控，至7月12日轉送至佛教醫院，接受康復治療。

首次檢測呈陰性

由於早前伊利沙伯醫院一名曾入住普通病房的92歲女病人（#1513）確診，經追蹤後，發現新確診的老婦，曾於7月12日與該92歲患者同房，並安排於其對面的病床留醫。

劉家獻說，新確診老婦在佛教醫院接受首次檢測時，結果呈陰性。不過，由於她是確診個案的密切接觸者，當局安排她入住伊利沙伯醫院隔離病房，但再次檢測後，結果卻呈陽性，而病毒數值（CT Value）更達31。劉家獻形容患者病毒指數屬「高」水平，但暫未能肯定病人是否初發病，或於早前已經染病。

新確診老婦本來一直無病徵，劉家獻在記者會中指出，新收到醫生通知，病人開始有「少少發燒」，當局會一直跟進其病徵及病毒量，並會作血液抗體測試，以了解她是否早前已染病。

最新一名病人是77歲老婦，是樂富「 伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院」住客。（張浩維攝）

彿教醫院與四名病人同房

劉家獻又指，有四名佛教醫院病人，曾與新確診老婦入住同一病房，故需要追蹤有關病人，並會安排到隔離病房治療。至於老婦入住的護老院，當局亦會派員到現場視察，並安排院友接受病毒測試。

根據安老院牌照資料，涉事伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，最多可收75名長者入住。

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