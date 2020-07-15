科大數學系天文發燒友自創廣東歌運上10萬呎星空　獲頒藝術獎學金

今屆中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜，香港科技大學今年繼續推出多項獎學金，吸引優秀學生入讀，獎學金項目亦包含非學術成就。 即將畢業的科大數學系學生薛俊朗是「天文發燒友」，他憑藉策劃天文學活動及參與天文學組織的經驗，獲校方頒發藝術獎學金。 薛俊朗於大學三年級時，自行創作一首關於天文學的廣東歌《深空天體》，並透過載有該歌曲的音樂播放器「探空氣球」，送上10萬英呎的星空邊際播放。

科大數學系學生薛俊朗及「bARTik 黔包」，分別獲頒藝術獎學金及多元發展獎學金。（科大提供）

薛俊朗自幼對太空人及天文現象感興趣，於中三時開始透過天文望遠鏡觀星、研究天文，繼而成為一名「天文發燒友」。他表示，在2016年考完文憑試後，考慮到興趣及就業出路等因素，選擇入讀科大數學系，並且以從事教育行業為目標。

在科大四年期間， 薛加入校內天文學會，隨後更加入國際天文組織，與海外專家交流及學習。他現時於多間國際天文組織擔任職務，包括國際天文聯會（IAU）、國際暗天協會（IDA）、無國界天文學家（AWB）、國際極光協會等。他同時是本地天文組織星匯點的外務副會長，經常與太空館合作，為本港學生舉辦天文學工作坊和專題講座，以及與學校合作舉行天文活動；近年則開設「音樂天文仁」YouTube頻道及Facebook專頁，介紹天文知識、觀星禮儀及拍攝星空的心得。

薛俊朗於大學三年級時，自行創作一首關於天文學的廣東歌《深空天體》，隨後利用「探空氣球」，將載有該廣東歌的音樂播放器送到逾10萬英呎的高空上。（受訪者提供）

薛俊朗同時擁有鋼琴演奏級資格，他於大學三年級時，自行創作一首關於天文學的廣東歌《深空天體》，隨後在美國加州死亡谷利用「探空氣球」，將載有該廣東歌的音樂播放器送到逾103,018英呎的高空上，相當於民航客機飛行高度的3倍至4倍。

薛俊朗最近獲校方頒發2萬元藝術獎學金，以彰顯其成就。他表示，接下來會攻讀教師教育文憑課程，以推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教學為未來目標。

「bARTik 黔包」團隊與貴州少數民族合作，生產頸巾、筆袋、背囊、側揹袋等產品，協助它們賺取收入。（科大提供）

另外，創立的社企「bARTik 黔包」的四人團隊，獲校方頒發5萬元多元發展獎學金。團隊前身為一個協助貴州貧困村落種植辣木，將當地食水過濾的社企團隊；村民被當地政府遷移至「移民小區」後，雖然已解決食水問題，但他們不能再以務農維生，區內亦沒有足夠就業機會。

科大環球中國研究四年級學生朱秋悅及風險管理及商業智能三年級學生何穎嘉的團隊，為保存傳統手藝和少數民族的文化，以及幫助村民在新小區中維持生計，決定成立社企「bARTik」。雙方合作以蠟染（bartik）技術生產各類產品，例如頸巾、筆袋、背囊、側揹袋等，售價由100元至600元不等，協助村民賺取收入。

團隊於近年6月開設bARTik網頁，將業務擴展至線上。他們打算將該筆獎學金用作部分宣傳費用，改善網站及增加社交媒體點擊率，讓更多港人認識蠟染手工藝，增加產品曝光率及延續保育少數族裔文化藝術。

除了上述提及的兩項非學術獎學金，科大今年亦繼續提供多項學術獎學金，吸引優秀學生入讀。其中，6 科 5**或以上可獲全額學費獎學金及港幣5.5萬元；5科5**可獲全額學費獎學金及港幣2.75萬元；4科 5**可獲一次性全額學費獎學金；3科5**可獲一次性半額學費獎學金；2科 5**可獲一次性獎學金港幣1萬元；以及1科5**可獲一次性獎學金港幣5,000元。