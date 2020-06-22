科大推「區塊鏈證書」認證平台　方便僱主網上核實畢業生學歷　

大學畢業證書一般以紙本為證，惟近年不時有不法份子偽造名校畢業證書。香港科技大學今日（22日）宣布，推出「區塊鏈證書」認證平台，逐步取代傳統列印本證書，方便僱主查證準僱員是否擁有科大學歷，並借此打擊偽造證書。

科大畢業生將於本月底開始收到校方經電郵發送、獲加密簽署及具防篡改功能的電子畢業證書。（科大提供）

科大表示，會將「區塊鏈證書」數據儲存在受保護的伺服器上，僱主或任何第三方使用者，可隨時在科大官網上驗證科大畢業生的畢業證書和學業成績單。

而校方已向國際背景調查機構首優諮詢、稅務及審計顧問羅兵咸永道及電訊商香港寬頻等多個僱主介紹新措施。而校方本月底起會陸續透過電郵，向畢業生及在讀生發放經加密及具防篡改功能的電子畢業證書。

科大的「區塊鏈證書」數據會儲存在受保護的伺服器上，僱主可隨時在科大校網上驗證科大畢業生的畢業證書和學業成績單。（科大提供）

左起為科大計算機科學系助理教授陳啟峰、教務長James PRINCE先生、科大可持續發展部高級經理及主管Davis BOOKHART，以及科大極智慧城市中心主任羅康錦。他們示範如何使用不同裝置驗證科大生的學歷。（科大提供）

「區塊鏈證書」項目成員、科大計算機科學系助理教授陳啟峰形容，區塊鏈是一種高度安全的新興技術，容許多方在無可信中介人下交易，金融或電玩業界等行業已開始利用區塊鏈開發程式，以提高業務效率。

科大教務長James Prince相信，區塊鏈證書可協助革新本港，以及大中華地區的學術認證方式。