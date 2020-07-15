新冠肺炎｜政府出錢　三私營機構負責檢測院舍員工、的士司機等

新冠肺炎疫情在本港社區不斷擴散，特首林鄭月娥昨日宣布，安排兩間內地私營機構，協助本港做病毒檢測，涉款數以億元，不過，當時未有公布涉及的機構名稱。事隔一日，食物及衞生局在晚上公布政府向兩間化驗所採購檢測服務，分別來自內地的華大基因開設、華昇診斷中心以及本地生物科技公司Prenetics。而物業管理公司協會亦與中國檢驗有限公司商討檢測服務，並會由防疫抗疫基金資助。 政府解釋，市場上僅有這三間化驗所能在短時間內，提供數以萬計規模的核酸檢測服務，決定透過防疫抗疫基金直接向其中兩間採購服務。檢測於本周開始分批進行，首先檢測安老院舍，以及的士司機兩個較高風險群組。

政府計劃優先為四個高風險群組檢測，料涉及約40萬人。（資料圖片）

檢測本周開始 安老院舍、的士司機優先驗

政府計劃優先為四個高風險群組檢測，包括安老院、食肆、物業管理員工及的士司機，料涉及約40萬人。食物及衛生局晚上近11時公布，在聯絡本港各大私營化驗所後，獲悉市場上僅有三間化驗所能於短時間內提供數以萬計的核酸檢測服務，分別是來自內地華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司及本地生物科技公司Prenetics。

局方指，由於有迫切需要開展大規模檢測，考慮有關化驗所提供的檢測服務模式，能否配合相關行業的實際運作後，決定透過防疫抗疫基金，直接向華昇診斷中心及Prenetics採購檢測服務，為安老院舍、的士司機和食肆員工進行自願檢測。

鑑於檢測規模龐大，檢測會於本周開始分批進行，首先檢測安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，以及的士司機兩個較高風險群組。

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收集所得個人資料不會轉交予境外機構或人士

而香港物業管理公司協會亦與中國檢驗商討，為界別提供檢測服務，而防疫抗疫基金會提供資助。局方續指，相關服務包括由採樣至檢測的「一條龍」服務。由於不同界別的檢測安排會有所不同，故檢測成本會亦有分別，例如院舍員工較適合獲安排上門採集樣本，牽涉的物流成本較高。局方指，現階段相關檢測服務費用仍與個別公司商討，會審視相關檢測成本，以確保採購費用合理，稍後亦會公布有關撥款使用資料。

局方又指，經檢測服務而收集或使用任何個人資料，均須符合《個人資料（私隱）條例》的規定，處理相關資料的政府部門或檢測機構會視乎需要，向衞生署或其他相關部門提供資料作防疫用途，工作流程並不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

衞生署早前亦向五間本地私營化驗所直接採購檢測服務，相關化驗所今天起協助署方檢測，每日合共可處理約一千個樣本。醫管局亦正探討於普通科門診診所設立特別櫃台，提供深喉唾液樣本瓶予懷疑有輕微病徵，並希望接受病毒檢測的市民，以進一步加大檢測範圍。

而行政長官林鄭月娥今日到慈雲山一所護養院視察華昇診斷中心首日檢測情況。林鄭聽取華昇負責人講解，為該院舍約八十名員工採集咽拭子樣本進行病毒檢測的安排及程序。華昇董事胡定旭亦有同行。