新冠肺炎｜北河街街市檔主仍無戴口罩　食環署派員洗街

新冠肺炎第三波爆發繼續蔓延，深水埗北河街街市再錄得多兩宗個案，一人是檔主，另一人則為顧客，累計相關個案共三宗。記者傍晚到過街市視察，發現有檔主及顧客仍不會戴口罩，也有人在街市亂丟垃圾。有街坊對事件感擔心，會減少過來買菜，「成個區衛生都唔好。」有肉販則指平日有戴口罩，擔心未來可能要休業影響生計。 至晚上近8時，食環署外判人員到街市外用漂白水洗地。有街市內清潔工卻指，未有收到大清洗的指示。

北河街街市至7月14日，至少錄得三宗相關的新冠肺炎確診個案。（余俊亮攝）

深水埗北河街街市再錄得多兩宗個案，第1557宗個案是70歲女子，她是北河街街市檔販是檔主，另第1558宗個案則為街市的顧客，累計相關個案共三宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，北河街街市須大清洗。

記者傍晚到過街市視察，發現有檔主及顧客都未有戴口罩。無戴口罩顧客表示「唔驚」，也有「無罩人士」邊食邊行，其後將垃圾掉在地下。街市臨近關門，垃圾遍佈地上，街市內執拾的清潔工坦言不知道有大清洗安排。

肉販禤先生表示，自己一直有戴口罩，但對事件感到非常憂慮，「今日睇新聞先知有個案，好似話係2樓（街市一樓）。」他既擔心受感染，又擔心生計會受影響，「如果無啦啦封 14日，咁就大鑊，無工開。」

禤先生質疑，病毒源頭不一定來自街市內，「北河街咁多人流動，可能喺出邊啲檔口惹入嚟。但呢度咁密集、咁多人，一爆發無法想像。」

街市一樓為菜檔及乾貨區，不少檔主表示不了解事件。至於是否贊成當局派口水瓶？菜販們異口同聲，「我都唔識呢啲，大家話做咪一齊做。」

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深水埗街坊陳先生買完東西步出街市，對於街市出現確診個案感驚訝，但指深水埗區的衛生不好，區內不少人無佩戴口罩，情況令人擔心。但他不會到其他區買菜，「住呢邊得一個街市，無辦法。希望快啲有人嚟洗（街市）。」戚小姐則由記者口中得悉事件，指過去一周會來數次，現會減少過來。

晚上約8時，食環署派出數名外判工人持水槍及漂白水洗街，「洗下街市外圍啲路」。他們未有身穿保護衣，但有帶面罩。有途經的市民表示「唔收貨」，認為應該整座街市封閉及清洗，「呢啲係做門面嘢。」