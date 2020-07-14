新冠肺炎｜伊利沙伯同病房三病人中招　袁國勇：相信非空氣傳播

新冠肺炎疫情反彈，本港今（14日）新增48宗確診個案，當中40宗屬本地感染，24宗感染源頭未明，患者居住地方分散。另外，伊利沙伯醫院早前確診的普通病房92歲女病人，同房另有兩名病人相繼感染。 伊利沙伯醫院晚上急召記者會，政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇視察後表示，社區爆發嚴重，部分患者入院時未必即時察覺到，加上長者免疫力低，染病時未必顯現發燒等相關徵狀，他相信是次感染涉及環境污染，因該名92歲女病人期間曾「抆低」口罩咳嗽，又曾扶著欄杆離床自行如廁等，未必是經空氣傳播。

袁國勇表示，根據流行病學調查，最大問題是現時已存在社區爆發，病人進入醫院時未必察覺是患者，加上長者免疫力低「（染疾時）未必識發燒」，他指該病房首名病人入院時，醫院以為是心臟病發引致肺積水，惟隨後證實是感染個案。

袁：料涉環境污染

他解釋，當患者染疾時，自身的長期病患會顯現，該名92歲的病人當時出現氣促及咳，肺有積水，曾逗留病房一段時間，亦曾「抆低」口罩咳嗽，引致周邊環境包括床欄出現病毒；他又指，該女病人能用拐杖走動，期間有扶床欄借力離床，亦有自行如廁，相信涉及環境污染。

袁國勇強調，現時疫症壓力大，現階段不能排除其他可能性，惟他視察後，發現病房「風大」，另其餘同病格人士暫經檢測後呈陰性反應，相信空氣傳染機會微，惟現階段不能排除其他可能性。

92歲婦人或是病房傳播源頭 其子早前已確診

他又指，已排除共用醫療儀器的可能性，因該病人確診後已即時更換所有醫療儀器，伊利沙伯醫院感染控制主任龍振邦則指，受影響病格已加強清潔消毒，醫療儀器包括溫度計等已棄置，袁國勇強調，需再作調查始知主因。袁國勇又指，該名首位確診的92歲女病人兒子稍早前已確診，由於他居於慈雲山，相信是他傳染予婆婆，再傳至其他病人。

伊利沙伯醫院92歲女患者（個案1513）在伊利沙伯醫院留醫期間證實確診，她因長期病患經急症室入院，當時沒有上呼吸道病徵，遂獲安排入住普通內科病房。確診病人同一病格共有10人及1名醫護已列為緊密接觸者。



醫管局今日再公布指，其同病格的77歲女病人（個案1563）亦相繼確診，她是樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院院友，月初曾於佛教醫院留醫，晚上再多一人確診，是64歲癌症女病人，前後累計三人。