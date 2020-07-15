新冠肺炎｜搭交通工具須戴口罩今起生效　九巴：至今未有違規情況

新冠肺炎疫情反彈，政府早前公布一系列新規例，當中包括市民乘搭交通工具必須戴口罩，違例可罰款5000元，今日（15日）起生效。 九巴傳訊及公共事務部主管林子豪今早接受港台節目訪問表示，目前為止實施情況良好，至今未接獲任何乘客違規情況。林續指，自政府公布相關法例後，九巴隨即向前線車長發出內部指引，提醒新法例生效後，倘遇到乘客拒絕佩戴口罩，車長經勸喻不果，有權拒絕涉事乘客上車或要求離開車廂；倘情況惡劣，最嚴重將報警求助。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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林子豪表示，疫情爆發後普遍乘客搭巴士期間均有佩戴口罩，僅有少部分乘客因不同理由方未有佩戴。他續指，新法例未實施前，乘客未有佩戴口罩搭乘交通工具，較多情況會是乘客之間出現爭拗，並要求車長調停。但相信新法例實施後，以後的爭拗會減少。

林子豪又指，倘乘客上車時不慎丟失口罩，按照新法例將無法上車，故九巴上周於大型車站、轉車站或顧客服務中心均設置售賣口罩的服務，以助有需要的市民。

的士業議會主席熊永達則指，新法例實施後相信會減少的士司機與乘客之間的爭拗，且建議司機在可車廂的當眼處張貼告示，提醒市民在乘搭公共交通工具必須戴口罩。

熊又指，疫情期間亦會提醒司機車廂備有數個口罩，以提供予忘記戴口罩的乘客。熊永達稱，因應疫情關係，現時不少應召的士應用程式均設有「防疫的士」選項，以揀取已噴上有效期一年消毒藥劑的士，且程式可增設信用卡，乘客可選擇無現金交易，以減低傳播病毒風險。