新冠肺炎｜諾士佛臺酒吧街迎「最後一夜」　店主：再次關門當修煉

本港新冠肺炎疫情反彈，短時間內急增約200宗本地個案，不少個案未能追蹤源頭。政府亦宣布午夜過後，乘搭交通工具須佩戴口罩、食肆「晚六朝五」不得堂食只准外賣；「限聚令」重新收緊至四人，健身中心及戲院等處所亦下令關閉7天。 於禁例生效前前最後一夜雖然是星期二，尖沙咀諾士佛台酒吧人流不少，有酒吧老闆表示，早前禁令放寬後客人如「放監」般出來玩樂，「歌舞昇平」，「每逢星期五、六好似聖誕節般熱鬧，持續兩個月。」惟疫情再臨即時人流下降兩成，再度關門也只能接受，「都想快啲過咗呢轉疫情，無事先重要，中咗都好麻煩。」「大家當修煉下，希望快啲會得道。」

於尖沙咀諾士佛臺開設數間酒吧的Alan，期望疫情快點離開。（余俊亮攝）

「每逢星期五、六似聖誕節咁多人」

於尖沙咀諾士佛臺開設數間酒吧的Alan表示，四月酒吧重開後，不少客人坦言要「放縱、放監」。每逢星期五、六到來的人數急升，「連續兩個月，逢星期五六都好似聖誕節咁多人，一定係多人過社會運動之前好多，可能大家都『餓』太耐。」

他又指，大多數人未有「就住就住」，願意花費，「可能大家都去唔到旅行所以都願意去玩，亦都可能係因為咁都會有少少鬆懈。」職員亦要因此提醒他們要注意個人衛生。

酒吧明天起需停業7天，不少市民趕趁「最後一夜」到諾士佛臺消遣。(余俊亮攝)

酒吧今晚午夜再次關門，「如果每日只可以開一個鐘，情願唔開啦！但係都理解嘅，始終抗疫要緊，大家唔想再有第四波。」Alan希望疫情快點離開，「希望於聖誕節前可以回復，已經冇咗暑假檔期，但係成個香港都係咁㗎啦，大家當修煉下，希望快啲會得道。」

他又認為新措施可以理解，「大家雖然唔係習慣，都係理解，但係再來啲的確係有難處，最基本有啲職員唔可以放假太耐，香港生活係艱難。」他又坦言過去兩個月多了的收入，現時用作彌補不能開業的這段時間，現時暫定這段時間會用清潔地方，準備隨時重開。

一蘭晚上首度要「落閘」

近年登陸香港的日本著名拉麵店一蘭標榜24小時營業，面對食肆限制措施「加辣」，亦要設休息時間，今日午夜首次在凌晨時分要「拉閘」，但堅持不關燈，明日營業時間至晚上10時，晚上6時起只出售紀念品，不設外賣麵食。

尖沙咀店店長鈴木先生表示，政府下令禁止堂食後，經過一番掙扎，為保存品質及招牌，只好「忍痛」不設外賣，「其實都知道會有影響，但係外賣嘅品質同埋湯汁味道的確有好大分別，為品牌着想都係要放棄。」又指疫情下，香港分店跟日本部分分店一樣，跟隨政府規定首次有關門時間，職員亦會彈性、有效率地休假，至規例「解凍」為止。

尖沙咀的一蘭於午夜後拉閘。（余俊亮攝）

+ 6 + 5 + 4

現場所見，於禁例前一小時，不少市民趕着最後機會來吃麵，氣氛熱鬧，有職員表示今晚的確較平日有更多人客到來吃「最後一口麵」，「好多人都話食埋今餐唔知幾時有得食，所以過嚟，所以好少星期二咁夜都咁多人。」餐廳亦於較早前加上木板阻隔，以免與鄰的客人交叉感染機會。食客黃先生把最後機會到來吃麵，他説雖然明白抗疫要緊，但對規定晚上6時後只能出售外賣，有點疑惑，「係會有啲唔方便，夜晚食飯比較麻煩，但係真係唔明點解六點之後去餐廳先會有事，只好呢排都係返屋企食啦！」期望規例不要過長，令部份上班一族放工後難於「覓食」。亦有人客於午夜12時到達，發現餐廳關門感到不快，「好嬲呀，工友冇得返，而家飯都冇得食！」一等人無奈離開。