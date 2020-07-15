新冠肺炎｜再多12間食肆「上榜」　有患者曾到太興、名苑、但馬屋

本港新型肺炎確診個案數目截至昨日（14日）累計為1,570宗（包括一宗疑似），近日確診的患者多屬本地感染，亦有眾多源頭未明個案，這些患者在社區的行蹤眾多。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有12間新增的食肆上榜，其中包括將軍澳天晉匯的名苑酒家、土瓜灣翔龍灣廣場的太興、黃埔天地百合苑商場的譚仔三哥米線、觀塘APM的但馬屋等食肆。 伊利沙伯醫院首現院內爆發群組，其中一位92歲確診新型肺炎的女病人曾與其71歲、同樣確診的兒子，於7月6日到過深水埗的中央飯店。早前染疫的機師、第1419宗個案，當局公布他曾到過尖沙咀新港中心的鼎泰豐分店。至於疑有群組個案的慈雲山中心，翠河餐廳增至9人曾到訪，百匯軒增至7人，而蘊莎餐廳則增至6人。

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牛大人台灣火鍋、銀龍上榜

衞生防護中心更新確診患者行蹤，以食肆數目最多，最新再多12間食肆曾有確診新型肺炎的患者到訪，包括將軍澳天晉匯的名苑酒家、東港城的壹匯中菜廳、土瓜灣翔龍灣廣場的太興、黃埔天地百合苑商場的譚仔三哥米線、將軍澳新都城商場一期的大快活、觀塘彩盈商場的銀龍粥麵餐廳等。有火鍋類餐廳亦上榜，包括觀塘APM的但馬屋，以及旺角瓊華中心的牛大人台灣火鍋。

伊利沙伯醫院爆發的群組個案當中，一位92歲確診新型肺炎的女病人曾與其71歲、同樣確診的兒子，於7月6日到過深水埗東盧大廈的中央飯店，兩母子亦同樣報稱住在東盧大廈。

另外，早前一名確診的機師、第1419宗個案患者曾報稱到過鼎泰豐進食，衞生署終公布所到過的分店是尖沙咀新港中心分店。

牛池灣街市有5名患者曾到訪

昨日新增的個案有兩人分別是深水埗北河街及慈雲山街市檔販，衞生防護中心資料顯示，牛池灣街市暫有5名患者（1371,1388,1389,1394,1467）到訪，人數是眾街市之冠，

其他行蹤方面，第1433宗個案、德望確診女學生的母親，曾到過將軍澳廣場會所，第1540宗個案患者到過天盛商場，第1524宗個案到過寶血醫院、第1470宗個案患者則曾到賽馬會跑馬地會所。

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