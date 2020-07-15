消委會｜46款罐頭魚全含金屬污染物　三角嘜及金龍牌沙甸魚鎘超標

疫情肆虐下，許多人留在家中煮食，罐頭魚是餐桌上一個方便的選擇。然而消費者委員會今日（15日）出版的新一期《選擇》月刊，檢測了市面46款罐頭魚樣本，發現全部含有不同種類和含量的金屬污染物，主要是砷（砒霜）、汞（水銀）、鎘和鉛。 其中90%沙甸魚及6成吞拿魚樣本，檢出金屬污染物鎘（cadmium），過量攝入可導致慢性中毒。當中泰國「三角嘜」及「金龍牌」XO醬沙甸魚鎘含量略超標，分別為每公斤的含量分別為0.13及0.11毫克，比將於今年11月生效的《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》上限0.1毫克略高，摩洛哥「尊西」Sardines in Sunflower Oil鎘含量剛達上限。 逾70%沙甸魚及逾10%吞拿魚樣本，檢出無機砷（inorganic arsenic），無機砷對人類毒性比較大，長期攝入可致神經和心血管等疾病。

沙甸魚罐頭受污染程度 高於鯪魚及吞拿魚罐頭

消委會去年12月至今年1月從超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的 罐頭魚樣本，包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，每罐售價介乎7.8元至149元不等。化驗所先把罐頭內的醬汁及其他配料隔走，然後測試魚部分的安全程度及營養素含量。安全測試包括金屬污染物、食物中禁用的染色料等。

結果發現，所有樣本均驗出金屬污染物，而沙甸魚罐頭受金屬污染物和多氯聯苯污染的程度較鯪魚及吞拿魚罐頭高。以即將於11月實施的《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》對魚類所設的上限作參考，原產地同屬泰國的「三角嘜」及「金龍牌」XO醬沙甸魚的鎘含量略超修定規例的每公斤0.1毫克的上限，每公斤的含量分別為0.13及0.11毫克；聲稱原產地為摩洛哥的「尊西」Sardines in Sunflower Oil則驗出鎘含量為每公斤0.1毫克，剛達修定規例所訂上限。

消委會測試46款罐頭魚。（消委會提供）

「Diverxu」二噁英樣多氯聯苯最高 但低於上限

另外，沙甸魚罐頭無機砷含量最高的3款樣本是「紅圈牌 」、「Diverxu」和「老人牌」日式照燒汁沙甸魚，含量同為每公斤0.08毫克，達修定規例上限的8成。

而9款沙甸魚樣本亦檢出二噁英樣多氯聯苯，毒性當量最高的樣本是「Diverxu」，亦是所有樣本中毒性當量最高。每1克魚樣本含0.858皮克毒性當量，比歐盟為二噁英和二噁英樣多氯聯苯對魚類製品所訂的上限（每克6.5皮克毒性當量）低。參考專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，每月分別進食2.9公斤和4.9公斤的「Diverxu」才會超過暫定每月可容忍攝入量，相信樣本為消費者帶來的風險甚低。

消委會測試46款罐頭魚。（消委會提供）

吞拿魚罐頭方面，3款吞拿魚樣本驗出無機砷，最貴樣本售149元的「Ortiz」驗出每公斤0.09毫克的無機砷，達規例所訂的上限的90%，而「雄雞標」橄欖油浸奧米加3吞拿魚片和「Connetable」Le Savoureux Yellowfin Tuna in Extra Virgin Olive Oil的無機砷含量則為每公斤0.06毫克。

另外，全部吞拿魚樣本都驗出總汞，含量由每公斤0.013至0.24毫克不等，低於現行規例的上限。消委會指罐頭吞拿魚多用較細小的魚，因此積聚在吞拿魚體內的汞含量會較大條的吞拿魚少。然而吞拿魚樣本的甲基汞平均含量比鯪魚和沙甸魚樣本高，90%吞拿魚樣本驗出甲基汞，含量為每公斤0.06至0.28毫克，含量最高的2款樣本為「Ortiz」及「essential Waitrose」Tuna Steak in Spring Water，分別含每公斤0.28及0.27毫 克，約為修訂規例上限的一半。

是次檢測又發現，所有罐頭魚樣本均含豐富蛋白質，其中罐頭鯪魚樣本的平均鈣質含量，更是3類罐頭魚中最高。不過全部鯪魚樣本皆屬高鈉食品，由於罐頭魚均加入醬料烹調，消費者不應過量進食，以免增加患高血壓、中風或心血管疾病的風險。