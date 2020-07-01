雪糕愈食愈口渴因太多糖分　消委會實測市面19款高糖雪糕

夏天是不少港人的厭惡的季節，要撐過這幾個月的「黑暗時期」，冷氣和雪糕可謂是必須的！但你有發現，在吃雪糕的過程中或吃完後，你往往很快便會口渴？其實這是正常的，因為雪糕當中的成分影響，大腦向你發出「要飲水」的信號，家長從今日起，買雪糕給小朋友時，沒有水的便最好多購買一支水。

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原因一：糖分

普遍的雪糕其實糖分都偏高，因此食用雪糕或其他甜食時，糖分進入血液，並在體內循環，這些糖分便會吸收身體細胞中的水分，最後導致的結果就是，身體向你發出信號，表示要飲水了。然後身體的細胞會向大腦發送化學信息，表明是時候喝水了。

用更科學的解釋，曾發表在Cell Metabolism雜誌的文章指，吃甜食會引發肝臟釋放一種稱為FGF21的荷爾蒙，它會傳至你的下視丘(hypothalamus)，令你身體得到口渴的信號。而飲酒、生酮飲食肝臟也會釋放同一荷爾蒙。

原因二：鹽分

即使雪糕吃起上來不是太「鹹」，但鹽分基本上可以說是雪糕必有的成分之一，用處除了在味道上提升外，鹽亦可用防止雪糕中變成冰塊的作用。原理和糖分一樣，當鹽份被血液吸收，身體便會發出信號希望你透過飲水去稀釋血液中的鹽分。

市面雪糕約66%樣本為高糖

消委會測試市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果樣本中19款屬「高糖」食物，而是次的高糖樣本更有不少是大家熟悉的品牌及大型連鎖店。根據食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平，食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」。

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