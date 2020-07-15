公屋逆市加租　房委會擬於今年及明年9月免租　將涵蓋公屋富戶

房委會早前建議9月1日起，逆市加租9.66%，運輸及房屋局長陳帆事後建議，可為公屋租戶提供兩個月租金寬免，抵消加租對租戶的影響。 房委會擬分開在今年9月及2021年9月，分別寬免公屋戶一個月租金，並涵蓋公屋富戶的淨租金部分。此外，為加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，房委會擬向不再享有折扣優惠的租戶，提供17.5%的折扣，為期一年。

房委會擬分開於今年及明年9月推行免租。（資料圖片）

當局早前提出，向公屋租戶提供兩個月租金寬免。消息指，房委會建議免租安排分開2次進行，分別在今年9月及2021年9月寬免1個月租金，以紓緩租金調整在週期第二年、即2021年9月1日至2022年8月31日，對於租戶的影響。房委會又擬涵蓋公屋富戶的淨租金部分，惟有關住戶仍需要繳付額外租金部分及差餉。

此外，為加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，房委會擬從今年8月1日起，向不再有折扣優惠的租戶，提供17.5%的折扣，為期一年。根據現行的租置計劃，租戶在租約首年內購買單位可享35%折扣優惠、租約第二年則為17.5%的折扣優惠，而第三年或以後則不會再有折扣優惠。不過，計劃內其他買家則不建議提供任何折扣。

房委會又建議，容許租戶選擇撤銷其正進行交易，而無需被沒收意向金、即2500元，令他們可在新推出的折扣優惠下進行交易。