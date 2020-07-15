新冠肺炎｜馬仲儀憂或逾4000人確診　促為全部入院長者進行檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，伊利沙伯醫院內科病房更爆群組感染。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（15日）表示，由於這一波疫情確診患者較多是長者，故醫院爆發及有「走漏」個案亦是意料之內，認為應為全部入院長者先進行檢測，「相信醫管局服務可承受到」。 港府會優先為4個高風險群組檢測，包括安老院、食肆、物業管理員工及的士司機，估計人數逾40萬。馬仲儀預計，當中確診者人數高達1%「都唔出奇」，即為4,000人；她又關注政府是否準備好隔離設施。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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馬仲儀今日在港台節目《千禧年代》中指，今次疫情明顯較多長者受感染，他們未必有肺炎病徵，容易傳播開去，而醫院爆發及有「走漏」亦無可避免，她認為第一步應做好篩選隔離。另外，由於長者比年輕患者需要更多護理程序，如抽痰及換尿片等，醫護人員更高機會受感染。

馬認為，現時應全部入院長者都先進行檢測，未有結果前先將病人安置在專門設置的隔離病格，該區域中不會進行霧化程序，「相信醫管局服務可承受到」。

馬仲儀認為應為全部入院長者先進行檢測。（資料圖片／羅君豪攝）

港府將為40萬高風險人士進行檢測，馬仲儀預計驗到當中1%至2%人士確診亦不出奇。她關注一旦驗出確診，當局能否提供足夠隔離設施，「未解決就貿貿然驗或者會製造恐慌」；如將所有確診人士送到醫院，太擠逼下爆發機會亦很高。

馬仲儀又提到，兩個工會的代表曾與醫管局開會，了解到醫護裝備足夠使用3個月，但今次疫情如果長時間持續，醫療裝備會緊張。

黃大仙區議會副主席黃逸旭於同一個節目中指，現時慈雲山一帶居民均十分恐慌，正爭取慈雲山全區所有居民進行檢測，惟當局回應稱「難安排樽仔」。他又稱，慈雲山中心現時有如死城，居民都寧願乘車到其他街市。他促當局正視問題檢測問題，以及增加確診患者資料透明度。