新冠肺炎｜港鐵列明勸喻乘客3次方報警　工會憂職員受襲機會增

新冠肺炎疫情大爆發，特首林鄭月娥周一晚公大收緊防疫限制，立法規定市民乘搭交通工具均須佩戴口罩，否則可被罰款最高5,000元，並於今日（15日）起生效。 港鐵日前向員工發出內部指引，提及新規例下，未滿兩歲的幼童及有合理辯解的人士可不佩戴口罩，包括因身體或精神上的疾病而未能戴上口罩、依靠讀唇溝通，以及被警方要求除下口罩等情況可獲豁免；惟未有佩戴口罩又不屬豁免人士。港鐵則建議職員先後發出3次勸喻，方要求離開車站範圍，倘未有遵從可報警處理。 港鐵兩個工會均認為，相關法例實際執行上存在困難，倘遇到橫蠻無理的乘客屢勸不果，憂慮職員受襲。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

數種情況可獲豁免佩戴口罩

根據港鐵的內部指引，乘客倘因身體或精神疾病而未能佩戴口罩；依賴讀唇溝通；有合理原因不戴口罩以避免自己或他人身體受傷害；在合法及合理必要情況下飲食、服用藥物及保持個人衞生；在公職人員執行職能過程要求涉事人除下原本佩戴的口罩，以上情況均可獲豁免佩戴口罩。

文件又列明，當乘客聲稱有合理辯解，主管可按情況作出適當判斷，並要求涉事乘客出示相關疾病或殘障的證明，倘有任何疑問亦可尋求警方協助。同時提醒，處理上述情況，可先請乘客到較少人的地方，以免引起公眾關注，並應與乘客保持適當的社交距離。

港鐵兩個工會均認為，新規例實施，前線職員執行上存在困難，且憂慮勸喻期間會與乘客產生衝突。（資料圖片）

3勸無效可報警 車廂可廣播要求乘客佩戴口罩​

對於未有佩戴口罩且無合理辯解的乘客時，指引則建議先勸喻乘客須佩戴口罩，方可進入港鐵付費範費或登上列車，倘乘客未有遵從則建議再勸喻2次；如仍然不果，則可要求乘客離開車廂或車站範圍，否則職員可報警處理。

而車長處理事件時，倘發現乘客在車廂內無戴口罩，可先廣播要求乘客佩戴口罩，倘未有遵從可通知青衣車務控制中心，安排站務職員處理；倘發現乘客在月台或車站大堂無戴口罩，則可轉交予月台職員處理。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，港鐵職員不是執法者，若遇到乘客不戴口罩，僅能作出多次口頭勸喻，但實際上遇到橫蠻無理的乘客，多次勸喻不果，僅能報警處理。譚建議，港鐵在可行情況下，可提供少量口罩予忘記攜帶口罩的乘客，以減少職員與乘客之間的衝突。

港鐵新動力主席陳凱暉同樣認為，前線員工執行相關法例存在困難，亦令前線同事捲入衝突的局面，加上規例生效的首日，今早大圍站發生首宗港鐵乘客拒戴口罩事件，擔心同事日後會因衝突受傷，促請乘客搭車期間應自律佩戴口罩。