保就業｜自僱人士申請六成被拒　羅致光：涉強積金戶口不符資格

政府早前推出「保就業」計劃，為自僱人士提供一筆過7,500元資助，合共收到近26萬申請。勞工及福利局局長羅致光今日（15日）在立法會會議中表示，合共有15.6萬份自僱人士申請不獲批資助，佔申請數目近六成，主要原因為不符合申請資格。羅致光又指，當局將於8月中旬公布第二期自僱人士資助申請詳情，適用對象涵蓋未有第一期申請資助的自僱人士。

勞工及福利局局長羅致光在立法會會議中表示，合共有15.6萬份自僱人士申請不獲批資助，主要原因為不符合申請資格。（羅君豪攝）

政府於6月25日公布，共收到259,860份自僱人士資助申請，當日指約14萬份申請，因不符合申請資格而未能獲批資助，正陸續通知有關申請者。政府發言人解釋，主要原因在於申請人並非以「自僱人士」（Self-employed Person）身份開設強積金戶口，而是以僱員（Employee）身份、或因離職後開設的「個人帳戶」（Personal account）提出申請，又或其以「自僱人士」身份開設的強積金戶口在於今年3月31日或之前已取消，故不符合申請資格。

羅致光今日回覆民建聯立法會議員鄭泳舜質詢時表示，共有15.6萬份自僱人士申請不獲批資助，主要原因與上述政府發言人的解釋類同。他續指，當局將於8月中旬公布第二期自僱人士資助申請詳情，適用對象涵蓋未有第一期申請資助的自僱人士。

政府早前提出在防疫抗疫基金撥備60億元，於未來兩年在公私營界別創造約3萬個有時限職位。羅致光表示，在該3萬個臨時職位當中，專業職位佔3,800個，佔整體19%；技術職位1,900個，佔10%；非技術職位4,600個，佔23%；其餘職位9,700個，佔48%。其餘職位包括為應屆畢業生開設的文書行政職位，以及防疫抗疫相關臨時職位。

羅致光表示，目前防疫抗疫基金仍有80億元，當局會繼續透過基金支援各行業，相信能應付日後疫情發展所帶來的影響。