政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（14日）公布第四批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，涉及約1.1萬名僱主，工資補貼額合共約62.7億元，承諾受薪僱員人數約27萬。在第四批名單中，頭兩間領取最多補貼的為國泰航空和九巴。連同飲食、服務等公司，國泰航空合共領取至少逾5億，連同港龍及其他與主業務相關的子公司，國泰合共取得逾6.5億補助；而九巴則取逾3.24億元。

已有五批合共約11萬名僱主領取補貼 涉約295億元



政府發言人表示，連同首三批已公布的僱主名單，秘書處自6月22日起至今已公布4批約10萬名領取工資補貼的僱主名單及相關資料。此外，亦於今日開始向第五批約9,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約19萬。換言之，至今已有五批合共約11萬名僱主領取工資補貼，涵蓋約130萬僱員，涉及約295億元工資補貼。



截至昨日共收到115宗舉報



發言人又指，至今已抽查約180間僱主機構，有關工作仍繼續進行。秘書處截至昨日（13日）為止，秘書處共收到115宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數或辭退員工，不適時發放工資或減薪，以及疑似公司倒閉或轉換經營者，正積極跟進個案，完成調查後會通知舉報人有關結果。秘書處至今分別向勞工處及海關轉介了17宗及一宗舉報或投訴個案。



國泰航空受疫情重創業務，載客量大跌。（資料圖片）

在已公布的四批名單中，有6間企業獲1億元或以上資助，包括國泰航空有限公司、九龍巴士(㇐九三三)有限公司、啟勝管理服務有限公司、仲量聯行物業管理有限公司、中原地產代理有限公司及中國海外建築有限公司。國泰航空有限公司便領取約4.58億，承諾受薪員工為17,703人，另外國泰航空飲食服務(香港)有限公司亦領約4,300萬元，承諾受薪員工為1,590人、國泰航空服務公司領取約1,700萬元，承諾受薪員工646人，換言之，國泰航空至少領取5.19億元補貼。另外，為國泰航空附屬公司的港龍航空，亦領取約6,900萬，承諾受薪員工為2,581人。另外，由國泰與港龍合資經營的香港機場地勤服務有限公司，亦獲7082萬港元補貼，令國泰共獲超過6.5億港元的薪金資助。



九龍巴士(一九三三)有限公司亦領取到3.24億。（資料圖片）

另外，行政長官林鄭月娥早前面見記者時，提到在第四批名單中，大型企業佔8.3%，較之前多，故平均批予僱主的工資補貼額較大，平均數超過50萬。除國泰航空外，九龍巴士(一九三三)有限公司亦領取到3.24億，員工人數12,590，金額排第二。另外，海洋公園領取近6000萬，員工人數為2,891人，而龍運巴士亦獲超過2千萬補貼，涉824名員工。