保就業｜多個零售、餐飲品牌上榜　UNIQLO、太興分別獲逾4,000萬

政府今日（14日）公布第四批保就業僱主名單，涉及約1.1萬名僱主，工資補貼額合共約62.7億元，承諾受薪僱員人數約27萬。除了國泰、九巴、海洋公園外，在零售、餐飲業方面，亦有多間知名企業上榜，日本服裝品牌UNIQLO獲得4,490萬，員工人數為3,225人，另外餐飲集團太興亦獲得4,403萬資助，員工人數為2,003人。

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疫情肆虐多月，餐飲業受到重創。在第四批名單中，餐飲集團太興獲4,403萬，僱員人數為2,003人，另外嘉頓有限公司亦獲得約2,872萬，僱員人數為1,159人，聖安娜餅屋有限公司、雀巢香港有限公司亦獲約2,500萬資助。另外，吉野家快餐（香港）有限公司亦獲1897萬，僱員人數為1,257人。

在第四批名單中，餐飲集團太興獲4,403萬。（資料圖片）

一田百貨獲近3000萬

除了餐飲業，零售業亦多間企業「上榜」，服裝品牌UNIQLO獲約4,490萬元，僱員人數為3,225人，而出售日常百貨的㇐田有限公司亦獲2,977萬，僱員人數為1,197，百老滙攝影器材有限公司則獲2,357萬，員工人數為874人，而無印良品（香港）有限公司亦獲約1,649萬，員工人數為681人。

在疫情下，旅遊業界亦大受打擊，多間酒店亦有申請保就業計劃。富豪酒店國際有限公司獲3,394萬，聘請人數為1,000人，另美麗華酒店企業有限公司獲2,913萬，聘請人數為1,047，而如心酒店管理有限公司則獲2,820萬，人數為1,010人。