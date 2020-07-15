交通意外傷亡援助金5年批出13億元　一宗涉欺詐被檢控

政府推行交通意外傷亡援助計劃，以向交通意外受害人提供經濟援助。有立法會議員就此提出質詢，表示有人假裝身體不適，向計劃申請資助。勞工及福利局局長羅致光以書面回覆表示，過去5年曾有一宗個案，因涉嫌欺詐援助金，被警方檢控。根據當局數據，過去5年，計劃一共發放近13億元援助金，其中2019／20年度發放最多，達2.904億元，不過獲批率亦是最低，僅73%。

陳健波表示有人假裝身不適，藉以向計劃申請資助。（資料圖片）

保險界立法會議員陳健波提出書面質詢，稱有部分人士遇交通意外後，雖然沒有受傷，但仍假裝身體不適，藉以向援助計劃申請資助。他又稱，有保險業人士反映，懷疑有包攬訴訟組織，派人在社署交通意外傷亡援助組的辦事處外，遊說援助計劃申請人，將其個案交予該組織指定的律師處理，並安排申請法律援助，以提出訴訟申索賠償。

羅致光書面回覆表示，計劃是向道路交通意外受傷人士，或這些人士的受養人提供經濟援助。他續指，過去5年，曾有一宗個案因涉嫌欺詐援助金，而被警方檢控，由於申請人撤回申請，社署未曾批發援助金。

交通意外傷亡援助計劃於過去5年的數據（立法會文件）

根據勞福局數據，過去5年，申請計劃個案總數達43,567宗，獲批個案為35,195宗，發放的援助金總額達12.89億元。數據顯示，2019／20年度的申請數字最高，達9,342宗；發放援助金亦是最高，達2.904億元，不過該年度僅6,820宗獲批，獲批率為約73%，屬過去5年度中最低。按此計算，該年度每宗獲批個案的援助金，平均獲批約42,580元。

羅致光表示，為防止濫用及欺詐，申領人需就意外報案，並由警方界定為道路交通意外；傷者亦需獲註冊醫生證明其傷勢，留院治療不少於3天，或獲發不少於3天的病假證明。他又指，助訟及包攬訴訟均屬普通法罪行，可處以罰款及最高監禁7年，不過警方沒有備存涉及交通意外的懷疑包攬訴訟個案數字。