消委會│除菌卡掛章成效存疑　用家︰當戴住張傻仔卡囉

新冠肺炎再度來襲，不少廠家紛紛推出除菌掛卡、掛章、筆型或棒狀除菌產品，聲稱只需佩戴產品，即可起除菌抗病毒功效，部份產品更稱可於出入醫院、診所等風險地點使用。 消委會檢視市面上14款除菌產品後發現，多款樣本殺菌抗病毒效能，只適用於特定環境；部分產品功效理據牽強，對抗疫幫助不大。 有用家表示，產品效果不如預期，用完手頭上存貨後不會再買，形容「當係戴住張傻仔卡囉」。

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消費者委員會檢視市面上14款「除菌掛卡掛章」產品，發現相關產品的聲稱功效，只適用於特定環境，且有不少注意事項。而廠商的試驗環境與消費者實際使用情況差別極大，部分供應商提供的產品功效證明，理據更屬牽強，產品實際的防疫功效成疑。



號稱「殺菌率達99.9%」 消委會指產品效果未如理想

市民何先生是除菌卡的使用者，他稱，當時看見產品號稱「殺菌率達99.9%」廣告，又見產品聲稱可以於戶外使用，便購買6包除菌卡防疫。惟今早（15日）才見消委會報告，發現產品效果並不如理想。

何先生指，用完最後一批除菌卡後，相信不會再購買同類產品。（王海圖攝）

「咁都無辦法，都買咗咪用埋佢，當係戴住張傻仔卡囉。」何先生笑稱，他用畢最後一批除菌卡後，不會再購買同類產品。

消委會報告中指出，廠商的試驗環境與一般消費者實際使用的情況差別極大。其中一款報稱「殺菌率達99.9%」的產品，供應商提供的試驗報告卻顯示，在面積約25平方米洗手間內，隨機放置其消毒卡產品25包4小時後，經3次試驗所得對自然菌的平均殺菌率僅得約85.3%，效果與標籤說明不符。消委會已將相關產品資料轉交海關研究跟進。