新冠肺炎疫情持續多月，坊間推出不少防疫產品應市。消委會今日（15日）出版的新一期《選擇》月刊，測試14款市面上購買的除菌掛卡掛章產品，發現多款樣本的殺菌抗病毒效能有限。 消委會提出多項疑點，包括部分樣本的殺菌率聲稱為99.9%，不過供應商的報告顯示，於放置25包消毒卡4小時後，測試後得出平均殺菌率為85.3%。此外，部分樣本需要數小時才達到低濃度的二氧化氯水平，若接觸高濃度的二氧化氯，可引致鼻腔、呼吸道及眼睛等出現刺激反應。 海關表示，於接獲消委會資料後，正跟進相關貨品有否抵觸《商品說明條例》。

消委會從市面上購買14款除菌掛卡掛章產品，11款為掛卡、掛章或掛包款式、3款為筆型或棒型產品，售價介乎29元至168元不等，聲稱開封後或使用起有效期為2周至2個月不等。

9款樣本標示有消臭或除臭效能；8款聲稱可除菌、空間除菌、殺菌和消毒、殺菌99.9%；6款說明可消滅或去除空氣或環境中的微生物、病毒或細菌；6款說明可抑制病毒病菌傳播、抗流感病菌等。部分樣本顯示有效成分為二氧化氯，或可產生二氧化氯的化合物。當中掛卡掛章產品一般只需要打開包裝，或撕走排氣孔的貼紙，便可掛頸或衣領。至於筆型或棒型產品，則於使用前要在中央位置屈摺。14款樣本中，有5款樣本的供應商未能在限期前提供產品效能資料或作回應。

需要使用多支除菌筆才能有效殺菌

於9款有提供樣本資料的產品，當中有樣本聲稱提供的殺菌率與報告顯示的不同。當中，聲稱來源地為中國的「綠淨淨Green Clean Clean」，其標籤指殺菌率達99.9%，不過供應商提供的報告內指，於面積為25立方米的洗手間內，隨機放置25包該產品4小時後，3次試驗所得的平均殺菌率為85.3%。

此外，來源地為中國的「加護靈」，其報告顯示測試參考內地《消毒技術規範》，在1立方米的空間內放入6支除菌筆後再待24小時才測試，而空間的白色葡萄球菌量在2小時後，平均殺菌率為87.6%。不過，該產品的宣傳資料顯示使用者只需要1支產品。來自韓國的「Dr. Clo」指，於3小時可消滅8立方米空間內99.9%細菌，不過根據其報告，試驗時在空間內放設5支除菌棒、並經3小時接觸時間才減少99.9%細菌。

使用產品後與細菌自然衰減幅度分別不大

此外，消委會發現有樣本未能在短時間內有效消除病毒，當中來源地為日本的「Nano Virus Buster」，其報告顯示於試驗前樣本已設指在1立方米的空間內24小時後才進行試驗；而在空間內噴含噬菌（bacteriophage）1分鐘，每隔1小時才評估空間內的細菌數量。而其報告顯示，在放置首1小時及3小時後，空間內的噬菌量分別減少98.7%及99.9%；不過在沒有使用產品的情況下，同樣時段的減幅亦分別約有93.9%及99.4%。

此外，掛章型的「ECOM」於放置2小時及4小時後，產品減少空氣中試驗微生物的幅度分別為99.95%及99.99%；不過，於沒有使用產品的情況下，微生物減幅同樣有90%及98%。

有樣本待二氧化氯濃度達指定水平才測試

而來源地為日本「novopln」，其測試則待空間內的二氧化氯濃度達指定水平才測試。消委會認為，待二氧化氯濃度達一定水平或放置24小時才作測試，與使用產品的真實情況不同。

海關表示，於接獲消委會研究資料後正作跟進，如發現有貨品的聲稱抵觸《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。