【消委會提醒外賣 Apps 陷阱】無得出街食飯！政府新一輪防疫措施今日起生效，食肆由傍晚 6 時到凌晨 5 時不可以提供堂食，加強限聚令下大家無得出街食飯，唯有叫外賣？消委會提提外賣點餐平台 Apps 3 大必須注意事項。

政府新一輪防疫措施即日起生效（7月15日），食肆由傍晚 6 時到凌晨 5 時不可以提供堂食。限制令一出大家無得出街食飯，不過用 Uber Eats、Deliveroo、Food Panda 同麥麥送等叫外賣就一定好簡單方便？消委會近日就刊出 3 個投訴個案，揭露外賣點餐平台 Apps 的條款細則原來存在魔鬼細節，大家唔留意隨時捱餓又激氣。

▼▼▼ 消委會投訴個案提醒大家外賣 Apps 3 大注意事項 ▼▼▼

投訴個案 1：客人選擇餐廳自取，並有留意取餐時間，卻在前往餐廳途中接到訂單取消通知。雖然客人到埗時食物而準備妥當，客人信用卡亦已被收取費用，不過外賣平台指客人因為逾時取餐而取消訂單。

更進個案 1：一般點餐平台設有自取寄存時限（通常 20 分鐘），若果客人未能在時限內到埗，應該先嘗試跟餐廳聯絡溝通，是否可以延時。個案 1 的外賣平台基於條款關係，並沒有向客人退款。

注意事項 1：消委會建議消費者使用服務前，應該理解送餐及自取的條款，若果有訂明自取時限，應衡量交通等情況，而及在未能及時抵達的情況嘗試與餐廳聯絡。點知平台亦應該嘗試彈性處理，保持客戶關係。

投訴個案 2：某人從外賣平台訂購某品牌的手搖飲品，唯收貨時卻發現飲品包裝屬另一間品牌所有，而且部份飲品已經傾側及滲漏。

更進個案 2：外賣平台回覆指遞送之飲品屬同一品牌集團的副線品牌所製作，基於上述理由只願意向客人的投訴作部份退款及贈送積分；後來消委會介入，平台最後作全數退款。

注意事項 2：消委會建議外賣平台應該定期檢視及更新合作供應商情況，避免店鋪易名、搬遷或結業等，影響消費者點餐。

投訴個案 3：客人利用平台，選擇自己所屬區域叫外賣；在完成付款後一直留意手機及送餐進度，唯個半小時後卻收到送餐員來碗，指餐廳位置距離送餐地點太遠而不會提供服務，著客人與外賣平台理解。

更進個案 3：外賣平台回覆客人，指送餐員曾數次致電客人嘗試確認送餐地點不果，亦已經在地址附近等候約 15 分鐘再取消服務。客人認為平台未有回應實際發生的狀況，等侯期間只曾收到一次取消服務的電話，但外賣平台再度以相同的回覆打發，逐尋找消委會幫忙。

注意事項 3：調查發現客人並沒有在地址欄輸入完整地址，卻將地址放了在備忘欄目；外賣平台最終亦為誤會作出全數退款及贈送積分。消委會建議消費者應該在落單前確認有關送餐地址，唯外賣平台系統亦不應該在未接收完整地址資訊，就完成交易，應該在客人有遺漏時作出提醒。

除了上述的注意事項之外，消委會應提醒大家支持環保，若情況許可，應該在叫外賣時選擇毋須提供餐具，使用自備的餐具。

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