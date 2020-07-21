【DSE放榜2020】網上發放成績單　放榜日九大要點一文看清

經歷疫情重重難關，2020年香港中學文憑試（DSE）明日（22日）終於放榜，但由於本港新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，政府日前要求所有學校於放榜日採取採取特別措施，包括在網上發放成績，避免學生回校聚集。學友社學生輔導顧問吳寶城提醒考生，各間院校的收生方式亦因疫情問題面有變動，當中不少院校只設網上報名及面試，學生應多加留意各院校宣佈的安排。 《香港01》整合考評局、學友社指南、聯招網站的有用資訊，讓考生們未雨綢繆，順利度過大日子。

2020年香港中學文憑試（DSE）於7月22日終於放榜。（資料圖片）

貼士一：留意最新安排、核對個人資料

考評局在網誌中表示，今年DSE雖然比原定日期延遲一個月開考，但在考評局、學校及考務人員共同努力下，最終趕及於明日放榜。由於本港新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，行政長官林鄭月娥周日（19日）公布一系列防疫措施，包括要求所有學校於放榜日採取採取特別措施，包括在網上發放成績，避免學生回校聚集。

• 學校考生須透過電郵或內聯網等電子形式，收取電子「成績通知書」； • 自修生的「成績通知書」會以平郵方式寄出，預計最早於7月22日收到；亦可於當天早上7時起於「香港中學文憑考試網上服務」查閱成績； • 收到「成績通知書」後，先核對印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡

貼士二：留意天氣

如放榜日遇上惡劣天氣，考評局會因應情況作出以下的特別安排（截至7月3日），考生需留意考評局網頁、文憑試手機APP、電視和電台的相關公布。

（考評局網誌）

貼士三：申請覆核成績

• 若認為成績跟預期落差較大，可考慮在成績發放後5日內提出申請積分覆核及重閱答卷； • 學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，詳情可參閱《考生手冊》或相關小冊子； • 學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期內繳費 • 申請積分覆核及/或重閱答卷截止日期：2020年7月27日

貼士四：尋求支援服務

考評局表示，公開考試資訊中心及考評局灣仔辦事處櫃台於放榜當天延長服務時間，處理各項申請及查詢。

貼士五：擬定不同分數的出路計劃

貼士六：留意大學聯招日程

貼士七：即日「撲學位」──自資院校報名日程

貼士八：放榜日必備文件及注意事項

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒考生，各間院校的收生方式亦因疫情問題面有變動，當中不少院校只設網上報名及面試，學生應多加留意各院校宣佈的安排。

吳寶城建議，考生應準備電子版本個人資料，家長宜事先準備信用卡和其他電子支付方式繳交留位費，以免放榜日大亂陣腳。吳寶城建議，學生要同樣重視網上面試，亦要留意面試位置和網絡穩定性，例如要盡量找一個整齊地方進行面試。

．身份證等身份證明文件 ．文憑試成績單（正副本多份） ．專上院校有條件取錄通知書（如有） ．高中成績表（有家長簽署，正副本多張） ．學生學習概覽（SLP）（正副本多份） ．比賽／活動證書，或列印聯招 ．「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份） ．推薦書（如有） （正副本多張） ．學生證件照片（12張起，部分先貼雙面膠紙） ．手提電話／平板電腦（有足夠電量及帶備充電裝置） ．文具（如：原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液） ．足夠金額的八達通卡、輔幣（車資） ．足夠現金及提款卡（報名費、膳食） ．清水、乾糧、手帕、紙巾 ．雨具／防曬衣物／扇 ．合適衣著、髮式及儀容

貼士九：輔導熱線