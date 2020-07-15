姊弟戀虐男案｜辯方指男方未能維持狀態　用風筒吹下體促血液循環

姊弟戀情侶女方涉虐男友案續審，一級榮譽畢業高才生今午(15日)接受辯方盤問時，律師道出辯方版本，指事主聲稱遭女被告用風筒吹下體一事，實情是男事主當晚性交時無法維持可性交的生理狀態，故自行用風筒吹下體，希望以熱力促進血液循環。男事主即否認其事，更稱：「正常男人都唔會咁做。」又說若他有此需要可以服「偉哥」。

被告麥凱晴（39歲），事發時任職保險經紀，被控4項有意圖而傷人及1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內，5度襲擊及惡意傷害32歲的男事主X。

認「偉哥」曾幫到數次

X下午續作供，指被告除了每日要性交外，亦規定他不可以在她達致高潮前射精。他坦言「偉哥」的確助他滿足過被告數次。然而，他每次和被告性交時，都很擔心未能達被告的要求，他亦曾經因未能滿足被告而被打。他透露兩人性交的次數，一直在減少，但他認為非他的問題。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

風筒吹陽具促血液循環

對於X指稱遭被告用熱風筒吹陽具至下體起水泡，辯方指出實是是X和被告在2018年8月25日打算性交，但X未能維持勃起狀態。X之後走到客廳用風筒吹其陽具。被告見狀查問，X解釋熱力可促進下體的血液循環，故其下體的傷勢非由被告造成。

X否認並說：「無發生過，正常男性都唔會咁去做。」又指若他有需要，可服食「偉哥」。

辯方指X傷勢非被告做成

對於X指稱遭被告用滾水燙他大腿，以及剪刀插其心口，辯方指實情為被告和X口角後進入睡房。被告數分鐘後回到客廳，發現X坐在客廳一張椅子上，當時X的心中有裂傷，大腿有紅印，附近則有剪刀和水煲等。被告即對X說：「你咁樣的話，就唔結婚。」

辯方指，被告未有用滾水燙X大腿等行為。X庭上一一否認，又透露遭被告威迫拍下片段，他在片段中稱轉帳予被告的50萬元，是給她的禮物。

案件編號：DCCC1193/2018