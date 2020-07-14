姊弟戀虐男案｜事主稱曾遭女友用辣椒油塗傷口　哽咽：我好心痛

姊弟戀情侶女方涉虐男友案續審，大學以一級榮譽畢業的男事主繼續作供，他稱原打算去年與被告結婚，被告知道他欲在日出康城買樓後，便日日追問，又有很多意見，更一度叫他去老人院嚇他的祖母以激怒事主的姑姐。事主又指，遭被告用滾水燙大腿及搣甩下體痂後，被告翌日又用剪刀狂插他，並用辣椒油抹在傷口上。他不禁哽咽說：「我好心痛，唔知點解佢要咁做。」

被告麥凱晴（39歲），事發時任職保險經紀，被控於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害男事主X(32歲)。

事主原打算與被告結婚

男事主X下午繼續作供，他稱與被告原本打算在2019年結婚，自從二人決定結婚後，被告對於他買樓的事宜提出多番意見，指她「日日都問買樓」。被告又認為他要向姑姐借錢買樓，擔心X的債務或會影響到她，又指若單位日後出售，所賺取的金錢也與她有關，X說：「被告覺得我所有財產同個人都屬於佢。」

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

叫事主嚇祖母至心臟病發

X指，他並不認同被告的想法，但沒實際行動，他曾想與被告分手，但因為早前將50萬轉交她保管，「唔知點講」。X又稱，被告曾要求他到老人院嚇他的嫲嫲，並稱要「嚇到佢心臟病發」，希望能激怒X的姑姐，X拒絕後，被告說：「會搵人去做。」X透露其嫲嫲於去年11月離世。

遭被告用辣椒油塗傷口

X早上作供時提到2018年8月28日遭到被告連番施襲，包括滾水燙大腿、頭撼牆及下體的痂被搣甩等。X續指，他翌日醒來後，再次遭被告用剪刀狂插，被告更在廚房拿出辣椒油塗抹在其傷口上，X談到此時突然哽咽地說：「我好心痛，唔知點解佢要咁做。」

姑姐發現傷勢報警

X又稱，被告後來與他到私家診所求醫，但不准他向醫生展示上身的傷勢，只准他可向醫生展示大腿及下體的傷，當時X因不想被告因其傷勢遭警方逮捕，所以照做，並向醫生訛稱「煮野食整親」。當時被告曾問醫生X何時會康復，但他認為因二人計劃於9月到日本沖繩拍婚紗照，所以被告才會這樣問。最終，X的姑姐發現其傷勢，於是報警。

案件編號：DCCC1193/2018