姊弟戀虐男案｜疑因床事未能滿足受虐　男方稱曾遭風筒吹下體

大學以一級榮譽畢業的男子，參加極速約會(Speed Dating)認識年長7年的女保險經紀，二人即譜出姊弟戀，相識個多月便同居，惟女方卻指男方床上「好快完事」，未能滿足她而涉嫌多番施襲，包括推男方的頭撞向牆，又試過咬他至出血，又試過無故用風筒吹其下體至出現水泡，有次她大怒時，更硬把他下體水泡所結的痂搣甩。女經紀因而被控傷人及襲擊等罪名，她否認指控，案件今(14日)在區域法院開審。

被告麥凱晴（39歲），事發時任保險經紀，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。

X稱被告是他的初戀

男事主X透過屏風作供，他在大學修讀計算機科學系，並以一級榮譽畢業。他於2018年4月參與Speed Dating （極速約會）認識被告，二人同月內發展成情侶，5月中更開始同居，這亦是X的初戀。X亦透過被告購買了保險基金，每年供款5萬元。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

被告斥X未能滿足她而施襲

X續指，二人約於5月初發生性關係，惟數次性交後，被告因不滿X「好快完事」，滿足不了她，所以將X的頭撞向牆，又咬他至出血。同年5月至7月期間，被告多次因相同原因而感到憤怒，咬了他7至8次，而X在事件發生首1、2次時，已「喊哂口話唔應該喺咁」，他身上現時仍留下咬痕。

曾遭被告用熱風筒吹其下體

X又謂，被告在2018年8月15日，與雙方家長共進晚飯，他與被告回到住所後，被告突然用鐵凳毆打其頭部至流血。X於同月25日，他在住所內用熱風筒替被告吹頭髮時，被告突然無故抓著其陰莖，並用風筒吹X陰莖數秒，至其下體起水泡。

要X存50萬至其戶口代保管

X表示，當年3月他「抽中簽」可以購入將軍澳日出康城單位，他與被告交往期間，也有將此事透露予被告，被告稱投資股票市場會蝕錢，遊說X賣出持有的股票，最終X拋售股票，套現50萬元，他本打算用款項支付首期，但被告卻要求X將50萬元轉到其戶口，替他保管。X因為深愛被告，相信她會在付首期時，將款項歸還，於是將50萬轉至被告戶口，但被告從沒歸還款項。

與姑姐簽借據惹被告不滿

X又指，為了支付單位的首期，他向姑姐借款200萬元支付首期，後來在8月27日與姑姐簽下借據，被告得知後不滿，因為被告曾說過，X無論他簽署任何文件或作任何決定前，均要徵求被告同意。

煲水燙大腿再硬搣下體痂

被告翌日對X擅自簽下借款及買樓的事感到不滿，於是將X的頭撞向牆，致他面頰出現瘀傷，更走進廚房煲水，用滾水燙他大腿，X稱當時有叫「唔好」但被告都照淋，而其陰莖早前遭被告用熱風筒灼傷後所結的痂，亦於當日遭被告搣去，被告之後再用剪刀狂插他心口。

案件編號：DCCC1193/2018