【特快公屋編配】房署下周二起接受申請　8月10日截止

公屋輪候數字屢創新高，選擇入住凶宅等較不受歡迎單位或成上樓「捷徑」。 房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」將於下周二（21日）起接受申請，房屋署公布，凡持有有效公屋申請，及其登記日期在2019年3月31日或之前，並且符合公屋申請的7年居港年期規定及持有有效編配機會的申請者，皆可申請，截止日期為8月10日。

房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」將於下周二(21日)起接受申請，截止日期為8月10日。（資料圖片）

房屋署將向所有合資格申請者發出邀請信，符合資格並有意參加本計劃的申請者，若直至本月底仍未收到邀請信，可在房委會網頁下載申請表格，或致電香港房屋委員會熱線2712 2712查詢。申請者必須於下月10日或之前，將填妥的申請表格正本交回房屋署。



申請者透過「特快公屋編配計劃」獲編配公屋單位，在公屋單位首次租約生效日起計3年內將不合資格申請購買綠置居單位。若申請者接受自選單位的編配，在租約生效日期起計3年內，申請者及其家庭成員不可以要求調遷。另外，申請者於揀選單位後，須即時簽署承諾書，承諾在自選單位租約生效日期起計首3年內不可要求調遷。

房署網頁顯示，「特快公屋編配計劃」所推出的單位分布於各區的公共屋邨。部分單位無論在環境、交通、社區服務、購物及醫療設施等方面均屬理想，當中有部分單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以至單位的設計等較為遜色，例如位於新界區的寶田邨及天恩邨(一期)，單位內的洗手間較其他公屋單位略為細小。

根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。