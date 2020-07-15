新冠肺炎｜7名公務員中招　張竹君：政府高層決定是否留家工作

本港新冠肺炎疫情不斷擴散，衛生防護中心今日公布，再多兩位政府部門員工確診，分別是一名57歲食環署女職員，和一名43歲入境處女職員；同日新增一位36歲男海關職員初步確診，除在九龍啟德工業貿易大樓工作，亦有到訪貿易商處所，執行外勤貿易視察及證書核查職務。 自本港第三波疫情以來，至少共有六名政府部門員工確診及一名公務員初步確診，涉及部門包括海關、入境處、食環署、差估署、康文署。衛生防護中心張竹君在記者會上被問到，政府部門應否全面恢復在家工作，她指，要視乎政府高層的考慮，但呼籲僱主可安排員工在家工作。

環署7月14日晚上證實，一名在金鐘道政府合署工作的食環署員工初步確診。（資料圖片）

食環署職員、入境事務主任確診

本港今日新增19宗新冠肺炎確診個案，當中14宗為本地個案，5宗為輸入個案。在本地確診個案中，包括一名57歲在金鐘道政府合署工作的食環署女職員。根據昨日食環署資料，她主要負責文件派送，間中需要執行該署44樓的接待處工作，最後一次上班日為7月10日。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該女食環署職員工作期間有戴口罩，平時較少與其他同事接觸，7月13日發燒，發病時未有上班，料不會傳染到其他同事。而其丈夫為早前康文署深水埗通州街公園壁球中心場地49歲男職員。

同日一名43歲女入境事務主任確診。該職員於灣仔入境事務大樓14樓負責後勤工作，與早前另一位染疫的入境處男職員同層工作。她居於大圍美柏苑，其父母早前確診。

一位36歲男海關職員今日初步診確診，過往在九龍啟德工業貿易大廈工作。 （發展局圖片）

海關男職員初診確診 啟德工業貿易大樓工作

另外，今日亦有一位36歲海關助理貿易管制男主任初步確診，他在九龍啟德協調道工業貿易大樓工作，居於荃灣荃威花園。張竹君表示，該男職員潛伏期曾到多區做調查工作，當局會跟進其行蹤。而經常與該確診職員共事的六至七位同組同事，亦有機會是密切接觸者。

海關指，他於該大樓20樓工作，該樓層非公眾樓層，不對外開放。海關續指，該名人員除於辦公室工作外，亦有到訪貿易商的處所，執行外勤貿易視察及證書核查職務。最近一次上班日期為昨日（14日），他當晚因身體不適前往私家診所求醫，並轉介至醫院，今早獲通知初步確診。目前該人員已入院接受隔離治療，情況穩定。

本港自7月5日起爆發新一輪新冠肺炎疫情，經統計後，至少共有六名政府部門員工確診及一個初步確診個案，涉及部門包括海關、入境處、食環署、差估署、康文署，年齡介乎27歲至59歲。當中以入境處為重災區，至少有三職員確診。

張竹君在記者會上被問到，政府部門應否全面恢復在家工作，她指，要視乎政府高層的考慮，但呼籲僱主可安排員工在家工作。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼