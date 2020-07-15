新冠肺炎｜旺角火鍋店「投降」晚市收檔　連鎖店取消落場提早關門

本港新冠肺炎疫情反彈，特首林鄭月娥早前率領官員公布多項防疫措施，包括多項針對食肆的辣招，食肆「晚六朝五」禁堂食，只准外賣；「限聚令」重新收緊至四人。今日（15日）為規例生效後的首個晚市，旺角多間食肆「變招」，於下午貼出告示提供晚市外賣折扣，搶攻外賣市場；火鍋店臨立的瓊華中心、創興廣場則有食肆「投降」，決定暫停營業至晚市禁堂食令結束為止。 有受影響火鍋店負責人表示，曾經有考慮過推出外賣應市，但競爭激烈，恐怕反而會加劇虧蝕，故決定忍痛放棄。

+ 7 + 6 + 5

新冠肺炎疫情反彈，港府周一宣布新一輪的防疫措施。今日（15日）為新限令生效後的首個晚市，記者於下午時間到旺角一帶觀察，不少食店受晚間禁堂食令影響決定變招，貼出晚市外賣優惠宣傳品，亦派出職員於門外向顧客講解情況。

火鍋店臨立的瓊華中心、創興廣場，均有食肆貼出告示，決定索性暫停營業至限聚措施完結為止。火鍋店負責人謝先生表示，政府宣布防疫措施「加辣」當日，早預計會推出影響食肆措施，亦明白是無可奈何做法，但坦言有所擔心，「我明白個疫情唔係政府做出嚟，大家唔想，但係生計問題、交租、燈油火蠟同埋人工，樣樣都係錢，下下六位數字，可唔可以講清楚要停幾耐呢？」

謝先生表示，由於火鍋店會暫時停業，20多名員工獲安排全部放年假，若政府決定延長限聚措施，到時再作打算。他説，4月底在上一波疫情過後，火鍋店客人已較以往減少兩成，但總算捱得過，又認為食肆非常被動，「早年賺到嗰啲，而家咪慢慢一步一步蝕返出嚟，冇得諗咁長遠。」他指，明白到政府不可能無了期協助業界，只希望疫情過後，可以從頭開始，「把關方面(政府)可以做好啲，相信都係外地有人返嚟嘅時候，有病傳畀本地人。點解唔好好截斷呢個問題呢？」

+ 4 + 3 + 2

不少店舖均選擇轉攻晚市外賣，謝先生説，火鍋食材大部份市民都可自行到街市選購，加上競爭激烈，擔心不能「回本」，決定忍痛放棄，「分分鐘會回唔到本，個個都做，唔通個個都有賺？」

另外，雅蘭中心亦有多間連鎖食店經營。有職員表示，以往餐廳在下午會有「落場」時間準備晚市，受晚市禁堂食令影響，食肆決定提早關門，取消落場時間，轉攻下午茶時段，「以往中間時間會休息，而家都要做返咁多個鐘，但提早直接收工。」部分雞煲店、壽司店則轉攻外賣自取生意，現場所見，絕大部份食店都表示會有折扣優惠。

旺角豉油街、砵蘭街一帶食肆臨立，以往部份更營業至通宵達旦。其中榜標24小時營業的明苑粉麵茶餐廳，亦索性不做晚市，門外貼出告示，每日營業時間到下午4時結束。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼