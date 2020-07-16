新冠肺炎｜患者行蹤更新　10間食肆「上榜」　曾到程班長、稻香

本港新型肺炎昨日新增確診19宗個案，37宗初步確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有10間新增的食肆上榜，包括億利工業中心程班長台灣美食、深水埗黃金冰室（順寧道店） 、黃大仙鳳德商場稻香超級漁港、黃大仙芳華里2號曉壽司等。 另外，翠河餐廳群組其中一位22歲女子，更新其行蹤，報稱潛復期內曾到過荔枝角公園體育館、荔枝角公園游泳池、海運大廈。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增10間食肆曾有確診者到訪，包括億利工業中心程班長台灣美食、慈雲山中心大家樂及麥當勞、灣仔胡忠大廈大快活、灣仔京都廣場大快活、黃大仙鳳德商場稻香超級漁港、黃大仙芳華里2號 曉壽司、油尖旺北海街21號發記茶餐廳、 觀塘壹亞太中心海港酒家及深水埗黃金冰室（順寧道店）。

有確診患者曾到過黃大仙鳳德商場稻香超級漁港。（資料圖片）

曾光顧慈雲山中心翠河餐廳的22歲確診女子（第1531宗個案），7月3日曾到億利工業中心程班長台灣美食，同日去過荔枝角公園體育館、荔枝角公園游泳池；7月8日到過灣仔灣謝斐道482號，同日去過尖沙咀海運大廈及黃大仙慈雲山中心麥當勞；7月10日到過曉壽司。

至於另一位早前確診的早前確診的38歲男子、即高級入境事務助理員（第1542宗個案），7月8日曾到過葵青盛境居2座、旺角惠豐中心；7月9日曾光顧胡忠大廈大快活；7月10日到過深水埗青山道260號及灣仔京都廣場大快活。

再多一確診者到過黃大仙牛池灣市政大廈 ​

根據中心資料，至今有6確診者（＃1371、1388、1389、1394、1467、1468）到過黃大仙牛池灣市政大廈 ，12個患者（＃1404、1477、1507、1508、1538、1549、1556、1564、1565、1570、1583、1586）到過慈雲山中心，9個患者（＃1477、1514、1517、1534、1555、1567、1569、1572、1583）到過慈雲山中心的薀莎餐廳，兩確診者（＃1501、1558）到過西貢寶林商場。

▼確診患者住所及行蹤一覽▼