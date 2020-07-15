新冠肺炎｜疫症殺入大專界　港大學生中招　浸大、城大有職員確診

新冠肺炎疫情反彈，浸會大學今（15日）向學生及教職員發電郵，指教學及行政大樓（AAB）10樓有職員證實確診，有密切接觸的7名職員已接受檢測，全部結果呈陰性，將留家工作14天；城市大學亦有確診個案，涉事者為電機工程系技術員。兩間大學均表明，已於校內進行消毒工作。 港大學生會亦於社交平台公布指，有學生昨日證實確診。

浸大教學及行政大樓（AAB）10樓有教職員確診。（資料圖片）

浸大首現確診個案，行政副校長暨秘書長鄒靄雲發內部電郵交代詳情。內文指，涉事職員家人早前確診，遂安排其在家隔離，毋須返校上班。校方接獲通知後，已於前日完成其曾到訪的辦公室和地方（包括電梯大堂和洗手間等）的消毒工作，亦已消毒冷氣過濾網。7名與該確診同事有密切接觸的員工已接受檢測，全部結果呈陰性，前日起獲安排在家工作，為期14天。

校方亦將於涉事樓層展開第二輪全面消毒工作，另亦包括涉事8名職員曾到訪的校園位置。電郵又強調，校方將繼續監視情況，並採取必要措施，控制與案例相關的大學社區的潛在健康風險。據了解，該樓層是行政部門及社會工作系所在地。

城大亦有教職員證實確診。（資料圖片）

城市大學今亦錄得一宗確診個案，涉事者為電機工程系技術員。內部電郵指，患者上周三(8日)懷疑確診，遂即時安排其在家工作。校方今日已消毒相關實驗室、學系範圍及其他曾出沒地方，亦會繼續跟進情況。

港大學生會Facebook專頁則公布，一名學生於昨日（14日）確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

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香港大學學生會Facebook專頁則公布，一名學生於昨日（14日）確診感染新冠肺炎。學生會指患者於本月3日曾到訪智華館、何世光夫人體育中心及學生會大樓店鋪U-Sweet小食皇，於其懷疑確診期間，校方已為智華館及何世光夫人體育中心進行全面清潔及消毒，學生會接獲通知後已立即聯絡相關部門，為學生會大樓安排全面清潔及消毒。

港大則於官網公告指，該學生曾於本月3日參與一個體育訓練，隨後未有返回校園。涉事學生於昨(14日)出現病徵，並於今日證實確診。