新冠肺炎｜勞資審裁處外判清潔工確診 　明日起關閉至另行通知

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增19宗確診個案，37宗初步確診個案。司法機構晚上（15日）表示，今日接獲衞生防護中心通知，一名於勞資審裁處工作的外判清潔工確診，現場正進行清潔和消毒，並將於明日起關閉，直至另行通知，期間涉及的所有聆訊將會延期，並重新排期。 另外，一名曾到訪屯門裁判法院的法庭使用者今日亦確診，由於其逗留時間較短，及到過的範圍較小，故法院明日如常辦公。

司法機構晚上（15日）發稿表示，今日接獲衞生防護中心通知，一名於勞資審裁處工作的外判清潔工確診。（資料圖片）

司法機構表示，今日接獲衞生防護中心通知，一名勞資審裁處工作的外判清潔工確診新冠肺炎。

司法機構指，勞資審裁處包括登記處，現正進行清潔和消毒，將於明日（16日）起關閉，直至另行通知，期間涉及的所有聆訊將會延期，並重新排期至法庭另行通知的日期和時間，呼籲有關與訟人士留意法庭進一步通知或司法機構公布。

屯門法院須關閉受影響範圍

另外，司法機構又指，一名曾到訪屯門裁判法院的法庭使用者今日亦確診，有關法院大樓已清潔和消毒。由於該確診者在法院大樓逗留的時間較短，曾到訪的範圍亦較小，故屯門裁判法院明日如常辦公，明日的案件亦會如期聆訊。

至於受影響的樓層及其他有關地方經消毒及清潔後將會關閉，直至另行通知。