新冠肺炎｜食肆禁堂食　市民外賣公園開餐 ：肚餓啫　食到踢晒腳

本港新冠肺炎疫情反彈，短時間內新增超過200宗本地感染個案，當中不少人未能追蹤感染源頭。 港府周一（13日）公布多項防疫措施，其中食肆「晚六朝五」不得堂食，只准外賣，今日（15日）為規例開始後首個晚市，有市民購買外賣飯盒後，於附近公園進食；亦有情侶首次於公園內吃晚餐、拍拖，坦言是「另類感受，另類難忘。」但承認再浪漫也不及在餐廳內吃飯舒適，「都幾熱，聽日返屋企食飯好啲。」

新型肺炎確診數字不斷上升，當中涉及多宗本地個案，抗疫措施再次收緊，其中食肆「晚六朝五」不得堂食，只准外賣，今日（15日）為規例開始的首個晚市，有市民於旺角購買外賣飯盒後，於附近公園進食，別有一番「感受」。

情侶公園內食外賣：拍拖新體驗

許先生與女朋友放工後，購買薄餅後到公園進食，抗疫下為了可以短聚，笑言雖然約會地點「有啲熱」，但只能無奈接受，「我哋平時已經好少見，放咗工都係想一齊食個飯，而家當掃街，再諗就要喺屋企食飯拍拖。」

他們又説今日是首次感受拍拖新體驗，「會珍惜下。」但坦言更喜歡到有冷氣的地方進食，希望回復正常生活。

從事飲食業的羅先生與女友人放工後，購買牛肉飯到公園進食，直言是首次嘗試，是特別的體驗，「今日唔想返屋企住，所以喺街食，都預咗要搵位置。」

他認為，疫情之下政府應該考慮全天候停止堂食較為理想，「一係就好似英國咁，一次過整晒佢，而家反而好難有打算。」對於公園進食「初體驗」他不太喜歡，「其實都冇乜問題，但係下次都係入餐廳好啲。」

羅先生（左一）與女友人購買牛肉飯後到公園進食，坦言這是難忘回憶。（盧翊銘攝）

剛下班的黎先生一邊吃着乾炒牛河，一邊抹汗的他向記者呻，「食到冇晒滋味」。（盧翊銘攝）

市民「爭奪」公園長枱

何先生放工後，購買了乾炒牛河及飲品後，到附近公園進食，「食到踢晒腳，好辛苦，放工肚餓想即刻食，又唔想即刻返屋企，真係好難搞。」他說，剛才眼見有不少市民和他「爭奪」公園長枱位置，感受到疫情下，大家對於尋找進食的位置，也是「公平競爭」，「最驚七日又七日，唔知幾時完，無計，但好似派錢咁，人人公平咁搵地方食。」

何先生一邊吃乾炒牛河，一邊抹汗向記者呻，「食到冇晒滋味！」他希望疫情快減退，回復正常生活，同時認為今次的措施比較苛刻，「其實好似上次咁，四人一枱隔遠啲，可能已經幾好。」

疫情之下，不少市民因就業不足，改為送外賣，部份運送外賣的運輸人員，競爭大，於街頭等待工作，亦有不少餐廳加入「戰場」，主力出售外賣食物。於深水埗經營越式牛肉河的餐廳老闆黎先生表示，由於不少人加入戰團，記者眼見店內滿滿放着外賣紙袋，以為疫情下生意不錯，但黎先生說，「僧多粥少，基本上『冇得賺』，我哋都已經一大段時間啦，其實幫補到三成㗎咋！」他期望香港人大家共同抗疫，盡快回復正常，才能真正的「賺返」。