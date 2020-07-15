新冠肺炎｜深圳灣現離港潮　深圳市口岸辦：入境隔離14天政策不變

香港自本月初起爆發新一輪新型冠狀病毒肺炎疫情，短短數日內有超過100宗本地確診個案，當中不少更是源頭不明。受疫情影響，大批市民近日經深圳灣離境前往內地，平均每日達千人以上。 深圳市口岸辦在周三（15日）重申，經深圳口岸入境人員實施集中隔離醫學觀察14天的政策不變，同時深圳各區疫情防控指揮部都已在深圳灣口岸增派工作人員，加快分流。

近日不斷有大批市民前往深圳灣口岸離境。（黃偉倫攝）

負責人指，深圳堅持對經深圳口岸入境人員實施集中隔離醫學觀察14天的政策不變，科學展開豁免人員病毒檢測抽查抽檢工作。深圳採取「隨機抽檢+定向必檢」的方式，堅持對已具備7天內有效病毒檢測證明的跨境貨車司機、學生等豁免人員實施再抽查；對已具備7天內有效病毒檢測證明的粵港澳三地互認人員100%實施抽檢。目前，抽查抽檢核酸檢測結果全部為陰性。

負責人指深圳堅持嚴密排查，一人一表，入境檢疫「全覆蓋」不變。（深圳特區報）

此外，負責人稱深圳堅持市區政府聯手、口岸地方聯手、深港兩地聯手「三個聯手」不變；堅持嚴密排查，一人一表，入境檢疫「全覆蓋」不變；堅持周密調度，組織協同，人員「面對面」轉接不變；堅持全面排查，從嚴管理，社區「三位一體」管理不變。深圳現已成立組建由市領導擔任組長的深圳口岸入境旅客轉運安置工作組，根據省防控疫情境外輸入專班的統一部署，協助做好人員轉運工作。各區疫情防控指揮部在深圳灣口岸現場增派現場工作人員，加快人流分流轉運速度，盡量減少旅客口岸現場滯留時間，同時，口岸查驗單位及相關單位，進一步優化口岸查驗流程，充分利用科技手段，在嚴格落實口岸檢疫的同時，提升口岸通關效率，確保全流程健康管理安全、穩定、有序。

（綜合報道）