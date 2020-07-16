新冠肺炎｜許樹昌：抗疫措施一兩星期見效果　籲為入院長者做檢測

撰文：黃金棋
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本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，更出現老人院舍爆發情況。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，近日疫情形勢嚴竣，未能找到源頭的個案比例高達37%，令人擔心。他認為政府措施生效後一至兩個星期會見到效果；而市民更緊張下做好個人衞生，亦對截斷傳播鏈有幫助。
他又指，由於長者多長期病患，感染後病情更嚴重，死亡率亦更高。他建議應為所有入院長者進行病毒檢測，「穩妥啲，否則帶病毒入醫院爆發更加唔好」。
▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼
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許樹昌今日於港台節目《千禧年代》中表示，本港近日平均每日確診個案近50宗，數字相對高；不明源頭的個案比例截至昨日（15日）更高達37%，未能找到其緊密接觸者，情況令人擔心。
被問到現時疫情未見「幾何級上升」，許指市民更緊張疫情，戴口罩及洗手情況增加，都有效幫助截斷傳播鏈，惟仍要「睇定啲，之前感染嘅人可能潛伏期」，視乎未來五日至一個多星期會否更多人發病。而新一輪抗疫措施於昨日凌晨才生效，亦要再觀察一至兩星期，「睇下可唔可以減低個案」。
許樹昌建議為全部入院長者進行病毒檢測，「其他原因入院，做埋穩陣啲」。（資料圖片／盧翊銘）
比較新一波及早前疫情，許樹昌指早前個案以輸入個案為主，今次病毒則深入社區，「已經係社區爆發」。而長者較多長期病患，感染後病情更嚴重，為「高危一族」，因此他亦建議應為全部入院長者進行病毒檢測，「其他原因入院，做埋穩陣啲」。至於檢測能力方面，許坦言「無辦法，要穩妥啲，否則帶病毒入醫院爆發更加唔好」。