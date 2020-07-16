新冠肺炎｜許樹昌：抗疫措施一兩星期見效果　籲為入院長者做檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，更出現老人院舍爆發情況。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，近日疫情形勢嚴竣，未能找到源頭的個案比例高達37%，令人擔心。他認為政府措施生效後一至兩個星期會見到效果；而市民更緊張下做好個人衞生，亦對截斷傳播鏈有幫助。

他又指，由於長者多長期病患，感染後病情更嚴重，死亡率亦更高。他建議應為所有入院長者進行病毒檢測，「穩妥啲，否則帶病毒入醫院爆發更加唔好」。