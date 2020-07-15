新冠肺炎｜許樹昌：隱形患者佔三成　倡長者及長期病患入院須檢測

新冠肺炎疫情反彈，伊利沙伯醫院內科病房爆群組感染，同一病房有10名病人，其中3人先後確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（15日）接受商台節目訪問時指出，該群組屬小型爆發，但病房內其餘的病人經已進行檢測，且病房內有特定每小時換氣規格，故「暫時唔係咁驚」。 許建議須為日後進入公立醫院的病人士先進行檢測，因近日社區存在多名隱形患者，比率高達三成，故認為所有進入公立醫院的長者及長期病患者均須留檢測樣本，以減低病房爆發感染風險。

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許樹昌續指，新型肺炎的患者潛伏期較長須加強檢測。他解釋，近日社區存在多名隱患者，244宗個案中有82名患者均無病徵，百分比佔三成，且未能找到病毒源頭，加上老人家未必立即有病徵，故認為長者及長期病患者入院前應先接受檢測。

許樹昌舉例指，現時外科病房的病人倘須接受手術，前一日須接受檢測並對病毒呈陰法反應方會作手術，故認為不論任何理由進入公立醫院的長者及長期病患者均須留樣本。

被問及相關情況會否存有空窗期，病人即使留樣本後仍有機會傳染予他人。許樹昌表示，醫院環境相對安全，因疫情關係部分非緊急服務暫停，病房有一定空間、不會太擠迫，且換氣設施完善，故認為上述患者留樣本，並做足防護措施，時刻佩戴口罩，病房爆發的機會應不會太高。

至於近日有街市亦爆發多宗個案，許樹昌指大部分街市均是室內設有冷氣，空氣不太流通，且共同接觸的物件較多，有一定傳播風險，認為街市須改善通風系統，市民須佩戴口罩及勤加注意消毒清潔。