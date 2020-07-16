新冠肺炎｜張宇人：業界一周損失20億元　促政府推防疫基金3.0　

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，政府日前公布一系列新規例，涉禁食肆於特定時段提供堂食，並於昨日（15日）起生效。飲食界立法會議員張宇人今早（16日）接受新城節目訪問表示，原本估計7月首一個星期，業界約有30億元生意額，惟相關規例實施後「做到唔夠兩成生意」，稱一周損失逾20億元，形容「持續落去大件事」。 張宇人認為，政府應盡量推出「防疫基金3.0」，以協助業界渡過難關，否則7日新規例再次延長，大多食肆未能支撐，預料將有2000至3000間食肆倒閉。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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張宇人表示，政府過往推出防疫抗疫基金以及保就業計劃，當中要求領取相關補貼的僱主，須將箇中八成的補貼金額用予支付員工薪金。惟他指出，政府日前推出的新規例下，禁食肆於特定時段提供堂食，有部分食肆寧願「唔開好過開」，根本無法支付員工薪金，促請政府盡快澄清相關細節。

同時，是次新規例生效為期7日，但張宇人相信大機會再次延長，希望政府盡快推出「防疫金3.0」，以協助業界渡過難關，否則預計有2000至3000間食肆將會倒閉。

另外，政府日前稱會為四個群組進行檢測，當中包括食肆員工。張宇人稱，昨日亦與食環署召開會議商討箇中細節，希望盡快落實，以令員工盡早接受檢測，令食客安心光顧。

上月中疫情相對平穩，為配合政府派發一萬元，張宇人與財政司司長陳茂波一起公布飲食界優惠，推出「7月7折、8月8折」的餐飲優惠，欲鼓勵港人大破慳囊消費。當時張宇人冀飲食業可在政府派發的700億元當中「擸350億」，惟疫情在踏入7月後急轉直下，政府更收緊防疫措施，讓業界措手不及。